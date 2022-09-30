Андрей Бочкарев сообщил о стадии готовности многофункционального комплекса для студентов «Бауманки»

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Строительная готовность объектов образовательного кластера на базе МГТУ им. Баумана составляет 20 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 30 сентября.

— Бесспорными архитектурными доминантами кластера станут Центральный кластер, Квантум парк и Многофункциональный комплекс для студентов. Эти здания как символы технического прогресса и перспективных научных открытий «уравновесят» преимущественно старинную застройку Басманного района и поддержат молодежную атмосферу непрерывного движения и стремления к новым горизонтам, — рассказал он.

На данный момент идет строительство пяти зданий нового Центрального кластера университета общей площадью около 50 тысяч квадратных метров, Многофункциональный комплекс для студентов на 60,5 тысяч квадратных метров, и Квантум парк площадью около 14 000 квадратных метров.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, особенностью нового многофункционального комплекса является наличие большого и комфортного пространства для студентов. А разнообразить свой досуг они смогут занятиями музыкой, спортом и киберспортом.

До этого сообщалось, что в поселении Сосенском открыли новую школу на 1325 учеников. В школе оборудованы шумные зоны для общения учеников и преподавателей вне уроков, также здесь можно проводить массовые мероприятия.