Город выставил на продажу 34 коммерческих помещения

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Москва выставила на торги 34 коммерческих помещения в 10 округах столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в пятницу, 30 сентября.

— Город выставил на торги 34 помещения под ведение и расширение бизнеса. Площадь предлагаемых лотов варьируется от 100 до 287,8 квадратного метра. Объекты такого размера могут быть использованы под офисы компаний, супермаркеты, заведения общественного питания и другие учреждения бытового и административного назначения, — рассказал он.

Так, семь объектов находятся на северо-востоке столицы, по шесть — в центре и на севере, пять — на востоке, по три — на юго-западе и северо-западе, по одному — на западе, юге, юго-востоке и в Троицке.

На северо-востоке столицы расположено семь помещений, площадь которых составляет от 111,8 до 228,1 квадратного метра. Они расположены в районах Марфино, Северный, Бабушкинский, Ярославский и Лосиноостровский, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно столица выставила на торги права на размещение двух нестационарных павильонов в парке «Фили», где предприниматели смогут открыть кафе. Площадь объектов составила 413 и 562,2 квадратного метра. Заявочные кампании для участия в торгах продлятся до 30 сентября.