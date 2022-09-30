Четыре дома по программе реновации построили в Десеновском

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Десёновское, Кварцевая улица Карта всех событий

В поселении Десеновском возвели четыре дома в рамках реализации программы реновации жилого фонда. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Четыре жилых корпуса более чем на 800 квартир по результатам итоговой проверки получили заключение о соответствии проектной документации и готовятся к вводу в эксплуатацию. Участники программы реновации смогут переехать в комфортное жилье, где выполнена вся внутренняя отделка и проведено благоустройство прилегающих территорий и дворов, — рассказал он.

Так, дома построили в районе деревни Ватутинки по адресу: поселение Десеновское, Кварцевая улица, дом 3, корпуса 1–4. Их общая площадь превышает 74 тысячи квадратных метров. В новостройках представлены квартиры различных планировок — от однокомнатных до четырехкомнатных. В них выполнена отделка, соответствующая стандартам программы реновации.

Фасады домов облицованы керамогранитной плиткой, выполненной в светлых серых и бежевых оттенков.

На прилегающей территории обустроили спортивные и детские площадки, высадили деревья и разбили газоны, организовали парковки, сделаны тротуары и проезды.

Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии на первые два построенных в данном квартале дома, расположенных по адресу: поселение Десеновское, Кварцевая улица, дом 6, корпуса 1 и 2.

В общей сложности в строящемся в Ватутинках по программе реновации комплексе возведут 14 корпусов. Он станет наиболее крупным в ТиНАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в столичном районе Отрадное стартовало заселение первой новостройки, построенной в рамках реализации программы реновации.