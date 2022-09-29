Заселение первой новостройки по реновации стартовало в Отрадном

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

В столичном районе Отрадное стартовало заселение первой новостройки, построенной в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новые квартиры в ней получат около 270 жителей (113 семей) из расселяемых домов 6 и 8 в Отрадном проезде, — сказал он.

Новостройка расположилась в 700 метрах от расселяемых домов, что позволит москвичам не вносить серьезные изменения в маршруты и привыкать к новой инфраструктуре. Всего в Отрадном предстоит расселить еще пять зданий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Зюзино стартовало заселение двух домов, построенных в рамках реализации программы реновации. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предложения по расселению были высланы горожанам 29 сентября.

Кроме того, в Очаково-Матвеевском планируется построить жилой квартал общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут отведены под коммерческую аренду, а на подземном уровне планируется построить паркинг.