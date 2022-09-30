Полицейские вытащили четырех пенсионеров из горящего здания в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Кабаново Карта всех событий

Сотрудники полиции вынесли на руках четырех пенсионеров из горящего здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, отличились капитан Александр Боровинский и сержант Максим Сидоренко. Сотрудники правоохранительных органов патрулировали местность на автомобиле, когда получили сообщение о возгорании пансионата для пожилых людей в деревне Кабаново.

Вскоре силовики прибыли на место, вошли в задымленное здание и вынесли на руках четырех пенсионеров.

После этого полицейские отключили в здании газ и электричество и с помощью огнетушителя локализовали очаг возгорания. После прибытия сотрудников МЧС Боровицкий и Сидоренко вернулись к исполнению своих обязанностей.

Другой пожар произошел в Подмосковье 28 сентября. В результате возгорания сарая в Балашихе два человека погибли и один пострадал.