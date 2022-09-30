В Даниловском районе Москвы построили дом по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, улица Ленинская Слобода, владение 3 Карта всех событий

На улице Ленинская Слобода в Даниловском районе Москвы завершилось строительство многоквартирного жилого дома с подземной автомобильной парковкой, куда смогут переехать участники программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

По словам председателя Комитета государственного строительного надзора столицы Игоря Войстратенко, специалисты провели итоговую оценку, в ходе которой они проверили качество внутренней отделки объекта.

Помимо этого, эксперты положительно оценили благоустройство придомовой территории, где появились детская и спортивная площадки, а также места для отдыха.

Всего в новостройке разместилось 98 квартир общей площадью более 5,2 тысячи «квадратов». На подземном этаже расположилась одноуровневая автомобильная стоянка.

— За время строительства было проведено 20 контрольно-надзорных мероприятий. К выездным проверкам привлекался подведомственный Центр экспертиз для исследований и испытаний строящегося объекта, — передает слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в поселении Десеновском возвели четыре дома в рамках реализации программы реновации жилого фонда.