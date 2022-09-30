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Приметы и советы

Природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого строения

Лейла Алиева
Город
Природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого строения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили заброшенное нежилое строение на северо-западе Москвы в границах особо охраняемой природной территории. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Объект площадью более 800 квадратных метров, находившийся в частной собственности, долгое время не эксплуатировался, был в фактически аварийном состоянии и тем самым создавал угрозу жизни и здоровья граждан, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого строения Фото: Пресс-служба

В настоящее время заброшенную постройку демонтировали, а природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого объекта.

демонтаж объектов Парки Район Северное Тушино
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