Природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого строения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили заброшенное нежилое строение на северо-западе Москвы в границах особо охраняемой природной территории. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Объект площадью более 800 квадратных метров, находившийся в частной собственности, долгое время не эксплуатировался, был в фактически аварийном состоянии и тем самым создавал угрозу жизни и здоровья граждан, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Фото: Пресс-служба

В настоящее время заброшенную постройку демонтировали, а природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого объекта.