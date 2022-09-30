Более 100 семей в Таганском районе начали переселяться в новостройку по реновации

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

В Таганском районе стартовал этап переселения участников программы реновации из пятиэтажек на Нижегородской улице в современный многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

— 21 сентября город предложил 178 семьям из отселяемых домов 18, 20 и 24 на Нижегородской улице квартиры в новостройке на улице Мельникова, дом 2. С того момента более 60 процентов из них — 109 — выбрали жилье и готовы переехать по программе реновации, — рассказал руководитель московского департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточняется, на первом этаже здания разместятся пункты бытовых услуг, различные сервисы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили, также установили детские и спортивные площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на улице Ленинская Слобода в Даниловском районе Москвы завершилось строительство многоквартирного жилого дома с подземной автомобильной парковкой