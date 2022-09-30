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Норвегия может закрыть границу для российских туристов

Полина Долганова
В мире
Норвегия может закрыть границу для российских туристов
Фото: Pixabay

Норвегия может «при необходимости» закрыть границу для туристов из России. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили Минюсте страны.

Новость дополняется

30 сентября Финляндия последней из приграничных с Россией государств Евросоюза закрыла свою границу для российских туристов. Власти Финляндии называют эти меры «существенным ограничением въезда российских туристов» в страну. Они будут действовать до дальнейшего уведомления. Теперь для въезда граждан РФ требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств — членов Евросоюза.

Граница Норвегия Россия Туризм
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