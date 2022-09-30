Пушилин: Город Красный Лиман в ДНР оказался в полукольце украинских сил

Фото: glava-lnr.info

Город Красный Лиман в Донецкой народной республике оказался в полукольце ВСУ. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил глава республики Денис Пушилин.

— По Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом, — приводит его слова РБК.

При этом Пушилин отметил, что Ямполь и Дробышево взяты под полный контроль союзных сил.

Глава республики добавил, что последние новости можно назвать «неприятными», однако необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на своих ошибках.

29 сентября командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») Сергей Фомченков сообщил, что обстановка в районе населенного пункта Дробышево, расположенного севернее и западнее Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), остается крайне сложной. Он также отметил, что, несмотря на натиск врага, добровольцы сохраняют боевое настроение и «готовы стоять до конца».