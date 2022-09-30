Семьи мобилизованных в Туве получили от властей по овце

Фото: Вечерняя Москва

В Туве семьям граждан, призванных в рамках объявленной частичной мобилизации, местные власти выдали по одной овце. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

— Работники управлений сельского хозяйства муниципальных образований со вчерашнего дня начали передачу овец. Так, вчера по одной голове мелкого рогатого скота переданы семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности населению передали 91 животное.

Кроме того, семьям мобилизованных раздают картофель, муку, капусту, уголь и дрова. А на каждого ребенка младше 17 лет предусмотрена выплата в размере пяти тысяч рублей. Власти также рассматривают и другие способы поддержки родственником призванных граждан, передает официальный портал Республики Тува.

До этого депутат Государственной думы Олег Нилов предложили ввести налог для тех, кто не служил в армии и не подлежит призыву в рамках частичной мобилизации.