Депутат Олег Нилов предложил ввести налог для не служивших в армии

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В Государственной думе предложили ввести налог для тех, кто не служил в армии и не подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. С таким предложением выступил депутат Олег Нилов.

— Давайте введем дополнительный налог для тех, кто в армии не служил. Их миллионы и миллионы — белобилетников с разной подноготной, — заявил парламентарий.

Он добавил, что его предложение поможет покрыть кредитную амнистию, на которую рассчитывают те, кто был мобилизован, передает НСН.

Первые призванные в рамках частичной мобилизации в России прибыли в зону спецоперации и приступили к боевой подготовке. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР в пятницу, 30 сентября.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Так, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом. Позже Минобороны уточнило, кого коснется мобилизация. Согласно заявлению ведомства, призыву подлежат: рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет; граждане, имеющие боевой опыт.