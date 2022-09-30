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Первые мобилизованные граждане прибыли в зону спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Первые мобилизованные граждане прибыли в зону спецоперации
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первые призванные в рамках частичной мобилизации в России прибыли в зону спецоперации на территорию ДНР и приступили к боевой подготовке. Об этом сообщили в Народной милиции республики в пятницу, 30 сентября.

— В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России, — говорится в сообщении.

В настоящее время прибывшие проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев, пишет РИА Новости.

До этого Минобороны РФ перечислило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Уточняется, что принято решение не призывать на военную службу граждан, у которых имеется высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях и осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Также военное ведомства открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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