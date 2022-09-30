Российские вузы помогут отечественному автопрому в разработке новых технологий

В обеспечении суверенитета автомобильной промышленности России и решении задачи импортозамещения компонентов производителям легковых и грузовых машин помогут ученые и студенты университетов.
После ухода зарубежных компаний с отечественного рынка у российского автопрома возник дефицит некоторых технических компонентов.
Вузы заключают соглашения с индустриальными партнерами о проведении научно-технических и опытно-конструкторских работ.
Такой договор заключили московский государственный технологический университет «СТАНКИН» и ведущая отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ».
В течение следующих пяти лет планируется реализовать разработку собственных технологий и деталей для выпускаемой производителем линейки моделей в лабораторных комплексах технологического полигона университета и на научно-производственном полигоне «Фрезер».
— «АвтоВАЗ» — стратегическое предприятие, которое одним из первых ощутило санкционное давление. Стоящие перед ним задачи — это колоссальный вызов, ответить на который можно, только консолидировав усилия ведущих центров компетенций, — отметил ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный.
8 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что руководство города планирует возобновить работу завода «Москвич» к концу текущего года.