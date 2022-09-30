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Скончался бывший врач сборной СССР по футболу Савелий Мышалов

Анастасия Колоскова
Общество
Скончался бывший врач сборной СССР по футболу Савелий Мышалов
Фото: Youtube / Первый по срочным

Бывший врач футбольной сборной Советского Союза, заслуженный врач России Савелий Мышалов ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба «Локомотив», где медик работал в течение 22 лет.

— «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича, — отмечается в сообщении.

Мышалов являлся врачом высшей категории и на протяжении 12 лет работал главным врачом сборной Советского Союза по конькобежному спорту. С 1970 года на протяжении 24 лет он занимал должность главного врача футбольной сборной страны. С 1994 года врач трудился в клубе «Локомотиве», при нем команде впервые удалось завоевать золото чемпионата России и выиграть Кубок России.

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