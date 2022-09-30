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С начала частичной мобилизации в Финляндию уехало 60 тысяч россиян

Полина Долганова
В мире
С начала частичной мобилизации в Финляндию уехало 60 тысяч россиян
Фото: Pexels

Около 60 тысяч человек выехали из России в Финляндию после объявления в РФ частичной мобилизации. Большая часть этих граждан направилась транзитом в другие страны Европы. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он отметил, что заявки на получение убежища в Финляндии подали около 100 россиян.

— Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может, — рассказал Кузнецов в эфире канала «Россия 24».

30 сентября Финляндия последней из приграничных с Россией государств Евросоюза закрыла свою границу для российских туристов. Власти Финляндии называют эти меры «существенным ограничением въезда российских туристов» в страну. Они будут действовать до дальнейшего уведомления. Теперь для въезда граждан РФ требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств — членов Евросоюза.

Финляндия Мобилизация Россия
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