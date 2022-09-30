Кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2022 года

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С 1 октября в России увеличат пенсии военным пенсионерам. Система расчетов таких пенсий крайне сложна, поэтому конкретные цифры их получателям лучше узнавать в Министерстве обороны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Он отметил, что военные пенсионеры получат прибавку к пенсии в ближайшее время.

— Есть категория пенсионеров, получающих пенсию в рамках силовых ведомств. С 1 октября им будет произведен перерасчет. Это отдельная ведомственная пенсионная система военнослужащих, которая весьма сложная, она отличается от гражданской системы: там влияют звания, выслуга лет, места дислокации. Тем, кто получает такую пенсию, нужно задавать все уточняющие вопросы в Министерство обороны, — пояснил Рязанский.

По его словам, индексация связана с ростом денежного довольствия у действующих военнослужащих. При росте их зарплат пенсии военных пенсионеров автоматически поднимаются, так как напрямую связаны с установленными окладами, пояснил Рязанский.

Военным пенсионерам увеличивают выплаты не в первый раз в этом году, подчеркнул специалист.

— Военным пенсионерам уже поднимали пенсии по специальному указу президента, поэтому сейчас расчеты будут довольно сложными. Гражданским пенсионерам, получающим страховые пенсии, с 1 июня была произведена индексация на 10 процентов. Бывшим военнослужащим тогда тоже было принято решение проиндексировать пенсии, чтобы выровнять их в условиях высокой инфляции, — заключил собеседник «ВМ».