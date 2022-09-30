Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жительница Балашихи забрала домой двух беременных самок богомола

Полина Долганова
Общество
Жительница Балашихи забрала домой двух беременных самок богомола
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Экзотические насекомые были замечены текущей осенью в Подмосковье.

Так, среди опавших листьев жительница Балашихи обнаружила двух богомолов. Женщина и ее дочь приняли решение забрать их домой, так как температура воздуха на улице продолжает снижаться.

— Богомолы — южные насекомые, они нашу зиму не переживут. Поэтому мы забрали их с собой и дома посадили в террариум. На первое время наловили им кузнечиков, потому что богомолы — хищники, — рассказала мама девочки.

Она отметила, что богомолы, судя по всему, являются беременными самками.

По данным энтомологов, богомолы появились в области из-за очень жаркого лета, передает «Подмосковье сегодня».

24 сентября стартовали Международные дни наблюдений птиц. Акция является ежегодной. В этом году она продлится до 2 октября. Основная цель мероприятия — привлечь внимание к миру пернатых и проблемам сохранения их природных мест обитания. Страны — участники дней наблюдения за птицами соревнуются между собой по ряду показателей. В их числе наибольшее количество отмеченных видов и самые популярные локации.

Подмосковье Балашиха Насекомые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте