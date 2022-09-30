Началось заселение четвертой новостройки в районе Очаково-Матвеевское

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 4Дк1 Карта всех событий

Заселение жилого дома по реновации началось в Очаково-Матвеевском. Эта постройка является уже четвертой в районе, в которую москвичи переселяются в рамках программы. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Более 360 семей из двух домов на Матвеевской улице переедут в новостройку по адресу Аминьевское шоссе, дом 4д, корпус 1, — рассказал он.

По словам главы департамента, рядом с домом был благоустроен яблоневый сад, через который пролегают дорожки к станции метрополитена «Аминьевская».

На территории рядом с новостройкой также были оборудованы детские площадки и площадки для занятия спортом.

В общей сложности в районе планируется расселить 66 пятиэтажек и один двухэтажный жилой дом, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в Таганском районе стартовал этап переселения участников программы реновации из пятиэтажек на Нижегородской улице в современный многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября. Как уточняется, на первом этаже здания разместятся пункты бытовых услуг, различные сервисы и другие объекты социальной инфраструктуры.