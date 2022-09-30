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Трасс пригрозила России новыми санкциями на фоне референдумов

Полина Долганова
В мире
Трасс пригрозила России новыми санкциями на фоне референдумов
Фото: МИД РФ

Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Великобритания продолжит принимать санкционные меры против России на фоне референдумов о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом она сообщила в пятницу, 30 сентября.

— Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в том числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (российского президента — прим. «ВМ») Владимира Путина, — написала политик на своей странице в соцсети.

Она также отметила, что Соединенное Королевство никогда не признает итоги референдумов, передает РИА Новости.

Подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. По словам Пескова, ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России. Так, на них будет распространяться Договор о создании Союзного государства.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

Санкции Россия Владимир Путин Лиз Трасс Референдумы
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