МГУ занял первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

Первокурсницы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Элина Тищенко (слева) и Фахима Ясмин Акбар успешно сдали свою первую сессию. Сегодня зачеты и экзамены студенты вуза чаще всего сдают дистанционно / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

МГУ имени Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Университет держится на лидирующей позиции семь лет подряд.

Вузы оценивали по нескольким критериям: научная репутация, имидж среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, публикационная активность и другим.

— МГУ — старейший российский университет, который дает универсальное образование в самых разных областях. Выбор широчайший: можно заниматься и математикой, и физикой, и историей, и искусством — чем угодно. МГУ — это колоссальные возможности для любого абитуриента, — рассказал декан механико-математического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Андрей Шафаревич. В университете работают 41 факультет, 377 кафедр, около 40 научно-исследовательских институтов. Лекции читают пять тысяч профессоров, около 300 академиков. Шесть тысяч научных сотрудников помогают студентам совершать прорывные открытия. А образование в МГУ получают около 40 тысяч студентов и аспирантов.

Сейчас ребята учатся на удаленке. Теперь утро для них начинается не с поездки на метро, а с включения компьютера. Ведь чтобы попасть на занятие, достаточно подключиться к трансляциям лекций.

— Разница между удаленкой и очным обучением практически не чувствуется. Распорядок дня стал даже более удобным, на мой взгляд. Обычно я трачу много времени на дорогу. Из-за этого я недосыпаю, общее самочувствие ухудшается. Сейчас же можно планировать свой день рациональнее, — поделилась студентка 2-го курса магистратуры биологического факультета МГУ Юлия Качер. Онлайн-лекции проходят по очному расписанию. Их даже можно посмотреть в записи, чем студенты с удовольствием пользуются во время подготовки к экзаменам. Зимнюю сессию, кстати, тоже перенесли на удаленку.

Научная работа из-за пандемии тоже не останавливается. Часть ученых, если позволяет проект, ведут работу дистанционно. Остальные проводят опыты в лабораториях.

— Я езжу в университет довольно часто. На нашу кафедру биоинженерии ограничений по проходу почти нет. Главное — не забывать о мерах безопасности, например, всегда носить маску. С научными руководителями я общаюсь и лично, и дистанционно. А групповые встречи проходят онлайн, — добавила Юлия Качер.

Помимо науки и образования в вузе есть возможности для творческого развития. Например, ко дню рождения вуза студенты запустили конкурс. Художникам предложили разработать дизайн поздравительных открыток, лучшую из которых определит жюри. А еще ребята смонтировали фильм о достижениях Культурного центра МГУ в 2020 году.

— Студенческая жизнь и сейчас очень разнообразная и бурная. В университетских секциях и кружках занимаются студенты и аспиранты с разных факультетов, — добавил Андрей Шафаревич.

Например, в честь праздника Студенческий союз университета подготовил викторину для ребят из других стран. Ее участникам нужно ответить на самые разнообразные вопросы о России и своем университете. В МГУ очень дружное интернациональное сообщество. Его представители планируют в ближайшее время провести онлайн-конференцию и обсудить совместные проекты и планы на новый 2021 год.

Как только снимут ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в жизнь студентов вернется еще одна важная часть — спорт. Наконец-то возобновят работу клубы и секции, где занимаются альпинизмом, горным туризмом, боксом, волейболом и гимнастикой. А когда потеплеет, стартует регата, в которой примет участие яхт-клуб университета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ:

— Московский государственный университет — это магнит, который уже несколько столетий притягивает самых талантливых молодых людей из разных городов мира. Образовавшееся здесь студенческое братство позволяет молодым ученым сообща подниматься к высотам наук и делать блестящую карьеру. Другого такого места в России нет. Михаил Ломоносов 266 лет назад создал университет, открытый для любого, кто хочет учиться и развиваться. МГУ и сегодня остается таким.

КОММЕНТАРИИ ВЫПУСКНИКОВ

Алексей Ретеюм, председатель совета ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств:

— В 17 лет я поступил на географический факультет МГУ, и с тех пор моя жизнь неразрывно связана с университетом. Помню, для меня самым интересным в студенческой жизни были так называемые практики. Это поездки в другие регионы России для изучения флоры и фауны. Их вел Николай Николаевич Дроздов. Каждый день мы вставали в пять утра и занимались исследовательской работой. Очень интересно.

А вечером мы все вместе собирались возле костра, и Николай Николаевич пел французские песни. Было здорово. Вообще, я считаю, что моя жизнь сложилась очень успешно. И все это именно благодаря МГУ. У меня есть еще масса идей и планов. Я уверен, что смогу быть полезным государству и родному университету.

Роман Фильфанд, заслуженный метеоролог Российской Федерации:

— В 1966 году я впервые увидел главное здание МГУ на Ленинских горах. Помню, оно произвело на меня неизгладимое впечатление. В моем сознании это здание стало фундаментом отечественной науки. И до сих пор я воспринимаю главный корпус именно так. В этом году исполняется 55 лет с тех пор, как я впервые вошел в двери этого университета. Я горд, что мне довелось учиться там.

Моими преподавателями были классики отечественной метеорологии. МГУ не просто дает знания. Он дает каждому студенту ключи к знаниям. То есть, как сказал один из моих профессоров, учит учиться. Выпускники МГУ становятся успешными людьми, потому что они умеют самостоятельно работать, совершенствоваться и достигать вершин своим умом.

К тому же в МГУ я не только постигал науки. Люди этого университета научили меня, что такое дружба, что есть настоящий человек.

Марк Розовский, театральный режиссер, драматург и сценарист, народный артист России:

— В 1960 году я окончил МГУ. Конечно, счастьем было учиться в этом университете. Для моего юного сознания это стало колоссальным испытанием. Нам преподавали великие педагоги. Иногда с ними были и конфликты, трудноразрешимые ситуации в процессе учебы. Но мы все равно были очень дружны.

Эта неповторимая атмосфера характеризовалась тем, что мы впервые почувствовали себя свободными людьми. Ведь то время было очень сложным для нашей страны. Тогда происходило переосмысление истории. А мы были молодые. В МГУ бывали фантастические дискуссии во времена, когда они были под запретом и не приветствовались партией. Я вспоминаю те годы с радостью. Классическое филологические образование, которое я получил в МГУ, мне дало очень много. Благодаря ему я смог делать литературный театр. Все, что я создавал там, получилось благодаря запасу знаний, которые я приобрел в Московском университете. Филологическое образование дало мне толчок для художественного изъявления на всю оставшуюся жизнь. Но самое главное, чему научил меня МГУ, — не врать. Наши преподаватели привили нам чувство правды.

Яна Чурикова, телеведущая, журналист, продюсер:

— Я окончила факультет журналистики МГУ в 2000 году. Мы тогда еще очень гордились с однокурсниками, что мы выпуск миллениума. Помню, как нам торжественно вручали наши дипломы. Я так волновалась. Конечно же, осталась масса прекрасных воспоминаний о родном факультете и университете. Кстати, один из самых мощных в жизни «пинков», в хорошем смысле этого слова, я получила именно там. Я тогда уже начала работать по специальности, стала отставать по учебе. И однажды я пришла на экзамен к Нинели Ивановне Ванниковой, а какое-то произведение не прочитала. Я тяну билет, и попадается как раз оно.

Тогда Нинель Ивановна мне сказала: «Знаете, что самое страшное для журналиста? Невежество». Я запомнила эту фразу на всю жизнь. Спасибо ей за этот урок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Создание инновационного Научно-технологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы» оценили в 110 миллиардов рублей. Начальный этап строительства долины обойдется примерно в 20 миллиардов рублей. Правительство России уже выделило на эти цели из резервного фонда 487 миллионов рублей. Кроме того, в строительство вложились и московские власти.

Из столичного бюджета в проект выделено 10 миллиардов рублей. По мнению президента России Владимира Путина, есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие 1,5–2 года. По словам ректора университета Виктора Садовничего, проектом уже заинтересовались более 100 технологических компаний. Владимир Путин отметил, что строительство долины должно начаться не с административных корпусов, а с лабораторий и исследовательских площадок. Полностью научно-технологический центр планируют открыть к 270-летию МГУ, которое будет отмечаться в 2025 году.

Научный руководитель центра Сергей Кулик демонстрирует шифровальное устройство / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Главный фактор утечки информации удалось исключить

Уже в этом году 20 корпусов МГУ имени Ломоносова свяжет сеть квантовых телефонов. Их разработали ученые Центра квантовых технологий физического факультета университета для обеспечения конфиденциальной коммуникации.

Работа над проектом началась еще в 2014 году. Тогда ученые МГУ создали полностью автоматическую систему квантовой коммуникации. Визуально это выглядит как два «ящика» — клиент и сервер, данные между которыми передаются с помощью фотонов. В результате генерируется общий квантовый ключ шифрования.

— Мы решили продвинуть эту разработку в массы и создали на ее основе квантовый телефон, — рассказал научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик.

Устройство выглядит знакомо — как стационарный телефон, но с сенсорным дисплеем. Принципиальное новшество — канал передачи ключей шифрования. В интернете такими данными не обмениваются из-за угрозы хакерских атак. Электронные носители с ключами обычно передают с курьером. Но его теоретически можно подкупить или воздействовать другими способами. В случае квантового телефона человеческий фактор исключается. Защититься помогает и то, что фотоны невозможно «перехватить», не изменив их состояния. Благодаря этому система безопасности мгновенно обнаруживает «третьего лишнего», отключает его от канала, а ключи шифрования автоматически меняются, позволяя продолжить сеанс связи.

— Теоретически нашу систему нельзя взломать. Даже если добраться до оптоволокна, снять защитный слой, приварить к нему свой кабель и увести его к себе. Это сложно, кабели проложены под землей, — отметил Сергей Кулик. — Но важно, что, если в систему вторгнутся, она прекратит сеанс формирования ключей.

Квантовые телефоны разрабатывались совместно с компанией «ИнфоТеКС». Их конкурентами можно считать зарубежные ID Quantique, SK Telecom, Smart Quantum, MagicQ, которые занимаются квантовой коммуникацией.

Пока таких телефонов в МГУ три. Они установлены у Сергея Кулика, у декана физического факультета и у ректора. Телефоны связаны с локальной сетью в компании «ИнфоТеКС». Подобной системы связи нет ни в одном университетском кампусе в мире.

Квантовые телефоны находятся на стадии сертифицирования. Ими интересуются органы власти и военные.

В Центре квантовых технологий МГУ ведутся исследования по четырем направлениям. Помимо криптографии здесь изучают квантовые вычисления, нанофотонику и одноэлектронные устройства. Ученые работают над созданием квантового компьютера. Недавно они стали на один шаг ближе к этой цели. Ученые создали технологию для разработки оптических чипов для квантовых компьютеров на основе лазерной печати.

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