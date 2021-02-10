Первая неделя форума собрала математиков и информатиков

Учитель математики школы № 939 Яна Самойлова объясняет ученику 8-го класса проекта «Математическая вертикаль» Глебу Григорьеву решение уравнения / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице проходит первый Московский педагогический форум, который продлится семь недель.

Мероприятия в рамках форума проходят в дистанционном формате. Первая неделя посвящена математике и информатике. Ведущие эксперты обмениваются опытом дистанционного обучения, новыми формами и методиками работы с учениками, а также обсуждают основные векторы развития московского образования.

В частности, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. Стеклова Николай Андреев представил свой опыт. Одним из направлений работы его лаборатории является разработка наглядных математических моделей для профильных школьных кабинетов и создание электронной энциклопедии математических моделей. По словам Андреева, эти модели дают возможность «прикоснуться» к математическим фактам и понятиям и помогают представить предмет наглядной дружественной наукой. Он продемонстрировал различные модели геометрических фигур.

— Если вы дадите детям поиграть с игрушкой (моделью), то они гораздо лучше запомнят теоремы, — отметил он. — Потому что приложат некоторые усилия к пониманию того, что происходит, и чтобы собрать конкретную головоломку.

Для некоторых детей, уточнил Андреев, элементарная модель может послужить введением в новую тему.

— Другим поможет самостоятельно восстановить процесс получения формулы, если забыл, — добавил эксперт. — А для некоторых такие модели могут служить основой для начала серьезного разговора. Главный тренер сборной Москвы по информатике Елена Андреева подчеркнула, что у столичных педагогов одним из способов развить у детей интерес к учебе являются олимпиады.

— Наша главная задача — заинтересовать школьников информатикой и программированием, помочь достичь успехов в олимпиадах и предпрофессиональной деятельности в школьные годы. Именно этим целям служат Московская олимпиада и начальные этапы Всероссийской, — рассказала она. — Чтобы заинтересовать школьников, мы даем задачи, которые посильны даже ученику, который не обучался информатике.

Также для столичных школьников регулярно проводятся кружки, на которые можно попасть не только по итогам олимпиад, но и по отбору.

Елена Андреева добавила, что роль учителя в этом процессе состоит в том, чтобы заметить талант и правильно направлять школьника: на курсы, на олимпиады для начинающих, рекомендовать кружки. Причем эта работа ведется индивидуально с каждым ребенком. А для тех, кто уже заинтересован в точных науках, есть проект «Математическая вертикаль» — классы с углубленным изучением предмета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Юн, к.т.н., руководитель образовательных программ Исследовательского центра «Выбираю профессию в IT»:

— За последние 20 лет ИТ-отрасль масштабно разрослась во все стороны нашей жизни, и профессий стало неимоверно много. Тем, кто выбирают ИТ как направление для будущей карьеры, сложно ориентироваться в профессиях. Тема профессий в ИТ очень сложная. Есть компании – производители устройств и программ одновременно. Это вендоры. Большой пласт разработчиков разрабатывают именно системное программное обеспечение. Производители программ – не производят своего железа, а только программное обеспечение. Сейчас даже банки стали называть ИТ-сервисами. Есть еще интеграторы – компании, которые не пишут софт с нуля, а используют некие готовые продукты, собирая интегральные решения.

При выборе профессии ее можно рассматривать с точки зрения жизненного цикла продукта: производство, распространение и внедрение, эксплуатация. Это характерно для любого программного обеспечения. Здесь и появляется масса профессий: от бизнес-аналитиков, системных архитекторов, технических писателей, тестировщиков до консультанта по внедрению или комьюнити менеджера.

Профессий много. Главное понять следующее: если вы начинаете входить в ИТ с позиции разработчика – это самая распространенная профессия. Сначала нужно программировать, для того, чтобы понять, как происходит разработка программного продукта. Всё нужно пробовать и пробовать, чтобы понять, насколько близко вам данное направление. Помимо этого, замечу, что сегодня активно развивается мобильный рынок. В связи с этим растет спрос именно на таких разработчиков.

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