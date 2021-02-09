Посвященные Василию Жуковскому сценарии уроков появились в МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники смогут поближе познакомиться с биографией и творчеством поэта Василия Жуковского, выполнив задания в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, сценарий урока «В. А. Жуковский. Страницы биографии. Сказки. Урок литературы» посвящен жизни автора и рассчитан на учеников средней школы. Они смогут принять участие в интерактивной викторине, а также выполнить задание в формате PISA. Сначала школьники посмотрят посвященный поэту видеоматериал, а потом ответят на вопросы и пройдут онлайн-тестирование, где нужно соотнести названия известных сказок с их авторами.

С помощью приложения «Жуковский В. А. «Спящая царевна» учащиеся вспомнят понятия «завязка», «развязка» и «кульминация», найдут их в сказке. Кроме того, им предстоит соединить отрывки текста с предложенными иллюстрациями.

На учащихся девятых классов рассчитано еще одно приложение — «В. А. Жуковский. «Лесной царь». Так, ребятам предложат выполнить интерактивное задание, совместив предложенные цитаты с героями, которым они принадлежат.

Также в сценарии урока «Жуковский В. А. «Кубок» для учеников пятых — девятых классов школьники проанализируют переведенную поэтом балладу Фридриха Шиллера «Водолаз». Они совместят слова с предложенными картинками, посмотрят видеофрагмент и ответят на заданные вопросы. Помимо этого, учащимся предстоит расположить события произведения в хронологическом порядке и выполнить задания в формате ЕГЭ.

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