«Даже женщины и дети»: жители Еревана записываются в добровольцы

Фото: РИА Новости / Петрос Лагесян

Армения из-за событий в Нагорном Карабахе объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. О том, что происходит в Ереване, «Вечерней Москве» рассказал местный житель Ахас Мкртчян.

После обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном собеседник «ВМ», как и многие другие армяне, решил отправиться на войну добровольцем. Однако, по словам мужчины, далеко не всем удается попасть на фронт.

— Мне уже 55 лет, отказываются брать. Многих даже молодых не берут: говорят, рано пока. У нас очень много добровольцев. Среди них не только мужчины, но даже женщины и дети. Нашему президенту 13-летний мальчик написал, что хочет воевать, чтобы его пустили на фронт, — рассказал Мкртчян.

По его словам, в населенных пунктах, где идут бои, много погибших.

— В Степанакерте, Мардакерте, Геташене, Мартуни — там везде военные действия, применяется артиллерия, системы залпового огня «Смерч», «Град». Погибло больше 160 армянских солдат. У Азербайджана — больше 500 человек. Уже привезли несколько погибших в Ереван. Несколько трупов отправили в соседний город Ванадзор. Среди погибших парней был сын моего друга. Все молодые — 18–25 лет. Не успели даже жизнь увидеть, — посетовал мужчина.

Мкртчян также сообщил, что среди раненых немало представителей СМИ, которые освещают события в Карабахе.

На стороне Азербайджана, как утверждает Мкртчян, воюют наемники:

— Это проверенная информация. Баку специально нанимает вояк из Сирии. Платят им 1500 долларов.

Собеседник «ВМ» рассказал, что защищать родину приезжают соотечественники, которые давно проживают в других странах:

— Много мужчин из Франции, из России. Люди даже из США приезжают, чтобы сражаться.

Мкртчян отмечает серьезный настрой у армян. По его словам, они готовы не только отстоять «принадлежащие им земли», но и выйти на бой с Турцией, чтобы вернуть земли Западной Армении, «потерянные после геноцида и подписания Александропольского договора».

— В Армении очень неспокойно, люди очень переживают, страшно. Когда война, всегда страшно, — заключил он.

СПРАВКА «ВМ»

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года после того, как Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах привело к потере Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры поурегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.

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