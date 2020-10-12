Выборы в Таджикистане: почему победа Рахмона важна для России

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На президентских выборах в Таджикистане победил действующий глава государства Эмомали Рахмон. Насколько его переизбрание выгодно России и есть ли угроза майдана в среднеазиатской стране, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов по региону.

Победу над четырьмя соперниками Эмомали Рахмон одержал с огромным перевесом. За него, по предварительным данным, проголосовали 90,92 процента избирателей. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что едва ли кто-то сомневался в победе Рахмона.

— Он давно управляет Таджикистаном. Он признанный лидер сначала одной части страны, так как Таджикистан разделен на части, как и Киргизия, затем и всей страны. Недовольные, разумеется, есть, они были всегда, но на данный момент их явно меньшинство, — отметил эксперт.

Рахмон правит «жесткой рукой», опираясь на армию. Поэтому дестабилизация по киргизскому или белорусскому сценарию невозможна, полагает Журавлев.

— Это страна, где двадцать лет шла гражданская война. За это время все, кто хотел друг друга убить, уже убили. Поход военной оппозиции на Душанбе невозможен: ее просто расстреляют. Да и все противоречия Севера и Юга, которые были в Таджикистане, уже разрешились в ходе гражданской войны, — сказал он.

Эксперт по Центральной Азии, директор информагентства Фергана.ру Даниил Кислов тоже сомневается в потенциале протестов в среднеазиатской стране.

— Протестного движения в Таджикистане сейчас возникнуть не может, дестабилизации ситуации тоже не будет. Она может начаться, если миллионы таджикских мигрантов слишком долго не будут иметь возможности ездить в Россию, зарабатывать деньги, составляющие добрую половину бюджета страны. Тогда начнутся какие-то волнения или голодные бунты. Но в Таджикистане нет сформированной оппозиции, нет своего Минска, Бишкека, значит, нет и политического протеста, — отметил он.

В дальнейшем демократические институты «превратятся в бутафорию», потому что Рахмон собирается передавать власть своему 32-летнему сыну Рустаму, считает Кислов.

Интересы России

Говоря об отношениях России и Таджикистана, стоит отметить, что обе страны входят в военный союз ОДКБ и экономический блок ЕАЭС. В Таджикистане расквартирована 201-я военная база ВС РФ. Для Таджикистана Россия — главный торговый партнер. Товарооборот составляет 968 миллионов долларов — это порядка 24 процентов всего экспорта-импорта республики. По объему иностранных инвестиций Россия уступает только Китаю. Самыми крупными российскими компаниями, работающими в Таджикистане, являются ПАО «Газпром», «Интер РАО ЕЭС» и «Мегафон».

Журавлев считает, что Рахмон — предсказуемый партнер для России.

— Эмомали Рахмон, как в каком-то смысле и Александр Лукашенко, друг в первую очередь сам для себя, поэтому он предсказуем для России. Мы можем представить себе, что от него ждать, а это значит, что с ним можно договариваться. Хотя, конечно, для него интересы Таджикистана выше союзнических отношений, — подчеркнул генеральный директор Института региональных проблем.

Для России победа вчерашних лидеров центральноазиатских республик традиционно оценивается как гарантия сохранения статус-кво, полагает Кислов.

— Россия знает Рахмона, сама с 1992 года делала много, чтобы сделать его президентом. С точки зрения геополитики, Рахмон никогда не представлял проблемы для России. Кремль всегда стоит за то, чтобы режимы не менялись, и в этом есть сермяжная правда. Смена, слом системы, главное, чтобы не революционный, грозят дестабилизацией и выходом на поверхность радикальных сил, исламистов, националистов, террористов, — говорит он.

Таджикистан в лице Рахмона всегда заявлял о том, что он борется с терроризмом — как со своим внутренним, так и с внешним для России врагом. Поэтому статус-кво, в котором Рахмон «держит страну в кулаке», выгоден России, уверен Кислов.

— Для развития демократии это, возможно, плохо. Для России — хорошо, так как означает стабильность отношений, которые привычны, незыблемы и предсказуемы, — считает эксперт.

Эмомали Рахмон — «политический долгожитель». На постсоветском пространстве он правит дольше всех — с 1992 года. Нынешние выборы стали пятыми по счету. За их ходом следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Государственной думы и Совета Федерации.

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