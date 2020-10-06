Протесты в Киргизии: политолог объяснил суть беспорядков в Бишкеке

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В Киргизии 4 октября состоялись выборы, в которых приняли участие 56 процентов населения. В парламент прошли всего четыре партии из 16 претендующих. Оппозиционеры получили 13 мандатов из 120. Это послужило поводом для начала массовых протестов.

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о сути происходящего в эти дни в Бишкеке.

— Волнения в Киргизии имеют иную природу. Они отличаются от попытки государственного переворота в Белоруссии. Если в ситуации с попыткой свергнуть Александра Лукашенко угадываются действия западных спецслужб, которые финансируют и координируют волнения в Минске, происходящее в Киргизии, судя по всему, рецидив клановых «разборок» местных олигархов и криминалитета, — считает эксперт.

Аналитик напомнил, что нечто похожее за последние 20 лет в Киргизии происходило не менее семи раз, в 2005 и 2010 годах волнения заканчивались переворотами.

Марков пояснил, что деление в этой стране происходит по историческим, социальным, религиозным и географическим критериям. Киргизию, по его словам, вместе с ее кланами можно условно разделить на южную (исламскую) и северную (европеизированную).

По словам аналитика, каждый раз в этой стране силы, пришедшие к власти, всеми доступными способами забирают управленческие позиции во всех сферах, и это со временем приводит к новому восстанию. Эксперт добавил, что, помимо основного, «дуального» противостояния, внутри основных группировок киргизской «элиты» также идет война за первенство.

— Все клановые разборки в Киргизии заканчиваются помощью российских переговорщиков: после нашего посредничества враждующие коалиции временно примиряются, и страна начинает в относительном спокойствии жить дальше. Аппетиты у правителей растут, и потом происходит очередной переворот, — рассказал собеседник «Вечерней Москвы».

Марков добавил, что для России жизненно важно, что происходит на территории соседних государств, и заключил, что российские политики должны работать над обеспечением стабильного политического режима в окружающих нас странах.

Директор Института политических исследований также высказал мнение, что, независимо от того, какая группировка придет к власти в Бишкеке, нашими политиками будет обеспечен компромисс между оппонентами, и смена власти в этой стране не окажет существенного влияния на экономику и политический климат в России.

В центре Бишкека 5 октября был организован митинг против итогов состоявшихся в стране парламентских выборов. Сотрудники спецподразделений МВД Киргизии начали разгон митинга. В городе начались беспорядки, в ходе которых пострадали 16 человек.

Протестующие забрасывали полицейских камнями, в ответ были применены слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. К вечеру 5 октября количество пострадавших в ходе столкновений превысило 120 человек.

Ввиду усиливающихся беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пригласил лидеров 16 партий встретиться с ним во вторник, 6 октября, и обсудить проблемы.

6 октября участники акции протеста против результатов парламентских выборов в Киргизии захватили здание государственного парламента. Затем они освободили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева, который был приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, но своей вины не признал.

Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, что Сооронбай Жээнбеков допустил возможное аннулирование результатов парламентских выборов, однако это не остановило митингующих: они захватили здание правительства Киргизии.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что в результате беспорядков в столице Киргизии Бишкеке пострадали 590 человек, из них 150 были госпитализированы. По имеющейся информации, один человек погиб.

Во избежание обострения протестов президент Киргизии отдал приказ силовикам не открывать огонь. При этом Жээнбеков заявил, что в стране предпринята попытка незаконного захвата власти.

К полудню число пострадавших во время протестов в Бишкеке силовиков увеличилось до 190 человек.

Представители оппозиции назначили исполняющим обязанности мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева. Мэр Бишкека Азиз Суракматов при этом подал в отставку.

Социал-демократическая партия Киргизии, поддерживающая Алмазбека Атамбаева, заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

После описанных событий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии на фоне протестов признала итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными.