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Президент Киргизии отдал приказ силовикам не открывать огонь
Фото: Telegram-канал РИА Новости

Президент Киргизии отдал приказ силовикам не открывать огонь

Виктория Родимкина

Происшествия

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что отдал приказ силовикам не открывать огонь во время протестов. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 6 октября.

— Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, — сказал президент.

Он отметил, что спокойная обстановка в стране и стабильность общества ценнее любого депутатского мандата.

Сооронбай Жээнбеков также заявил, что демонстранты нарушили мирную жизнь граждан. По словам президента, они не повиновались требованиям правоохранителей, избивали врачей и повреждали здания, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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