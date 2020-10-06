Президент Киргизии отдал приказ силовикам не открывать огонь

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что отдал приказ силовикам не открывать огонь во время протестов. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 6 октября.

— Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, — сказал президент.

Он отметил, что спокойная обстановка в стране и стабильность общества ценнее любого депутатского мандата.

Сооронбай Жээнбеков также заявил, что демонстранты нарушили мирную жизнь граждан. По словам президента, они не повиновались требованиям правоохранителей, избивали врачей и повреждали здания, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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