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Шестнадцать человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Шестнадцать человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке

Евгения Звощик

В мире

Шестнадцать человек пострадали в Бишкеке в ходе столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов в Киригизии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики в понедельник, 5 октября.

Как сообщает ТАСС с места событий, милиция не смогла разогнать митинг против признания итогов парламентских выборов, на который пришли более пяти тысяч человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Тем не менее участников протеста удалось оттеснить с центральной площади столицы, они пытаются вернуться в центр. Известно, что силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В свою очередь митингующие забрасывают правоохранителей камнями. Ранее сообщалось о как минимум о двух получивших травмы милиционерах.

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