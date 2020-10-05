Шестнадцать человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Шестнадцать человек пострадали в Бишкеке в ходе столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов в Киригизии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики в понедельник, 5 октября.

Как сообщает ТАСС с места событий, милиция не смогла разогнать митинг против признания итогов парламентских выборов, на который пришли более пяти тысяч человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Тем не менее участников протеста удалось оттеснить с центральной площади столицы, они пытаются вернуться в центр. Известно, что силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В свою очередь митингующие забрасывают правоохранителей камнями. Ранее сообщалось о как минимум о двух получивших травмы милиционерах.

Читайте также: Тихановская призвала к расширению санкционного списка против Белоруссии