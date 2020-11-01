Правящая партия спасла Грузию от краха и новой войны с Россией

флаг Грузии / Фото: Скриншот видео на YouTube / banntonni

На выборах в Грузии большинство мест в парламенте получила партия «Грузинская мечта», 76 мандатов дает ей право без оглядки на оппозицию единолично сформировать правительство. Итоги выборов позитивно скажутся на отношениях Москвы и Тбилиси, считает главред «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Отношения Грузии и России все еще остаются прохладными из-за признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Все же при победе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» они стали бы в разы хуже, считает грузинский политолог.

— Результаты парламентских выборов, несмотря на то, что 21 ноября пройдет второй тур по нескольким мажоритариям, однозначно крайне положительно скажутся на отношениях с Россией, если сегодняшний статус-кво можно назвать отношениями. Тем не менее все познается в сравнении, и по сравнению с тем крахом и военными действиями в случае победы блока Саакашвили победа «Грузинской мечты» кажется сущим благом. Саакашвили откинул бы страну на 15 лет назад, если бы пришел к власти, — сказал Хидирбегишвили в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт считает, что весь оппозиционный блок, включая даже «пророссийскую» Нино Бурджанадзе, свою предвыборную кампанию построил на обвинениях правящей партии в связях с Кремлем. За два дня до выборов были опубликованы секретные документы о том, что в 2017 году «планировалось использовать людей, связанных с Россией». В этом списке фигурировали почти все священнослужители, пользующиеся высоким авторитетом у паствы, и бывшие и действующие силовые министры.

— Все это говорит о положительном отношении грузинского народа к восстановлению дружественных отношений с Российской Федерацией. Черный пиар сыграл только положительную роль. «Грузинская мечта» всем на удивление одержала блестящую победу, и это в условиях пандемии и инфляции, — подчеркнул Хидирбегишвили.

Эксперт предупредил, что Саакашвили постарается совершить «Революцию роз 2.0». Он уже объявил о бессрочных протестах, и его сторонники могут попытаться взять силой здания парламента, правительства и ЦИК. Но все эти попытки получат «жесткий ответ», уверен он. В настоящее время Саакашвили может находиться в турецком Трабзоне и как «трусливый человек» вряд ли будет пересекать границу Грузии.

Конечно, проблема признания Южной Осетии и Абхазии, независимость которых в Тбилиси рассматривается как «аннексия» России, будет ставить заслон в двусторонних отношениях, но победившая «Грузинская мечта» — единственная власть, имеющая потенциал решения этой проблемы совместно с Россией, полагает Хидирбегишвили.

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