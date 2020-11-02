Ценный сотрудник для ГРУ: как может Сноуден пригодиться России

Эдвард Сноуден / Фото: youtube.com / ABC News

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство. Что даст ему российский паспорт и может ли шпион пригодиться российской разведке, «Вечерней Москве» рассказали обвиненная в США в «шпионаже» общественный деятель Мария Бутина и политолог Геворг Мирзаян.

Свое решение Сноуден объяснил тем, что он и его жена не хотят быть разлученными с их будущим сыном.

— После многих лет разлуки с нашими родителями моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство — США и России, — написал Сноуден в «Твиттере».

Общественный деятель, член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина, которая в 2018 году была задержана в США по обвинению в преступном сговоре для работы в Штатах в качестве иностранного агента, считает, что американец боится экстрадиции.

— Я думаю, это правильное решение. Как только он покинет пределы РФ, его арестуют, экстрадируют в США. Посмотрите на судьбу Ассанжа, как над ним издевается американское государство. Сноудена ждет не лучшая судьба. В Америке он сгниет в тюрьме. Скорее всего, американец всю свою жизнь проживет в России. Сейчас его супруга беременна, он хочет создать семью, — отметила она.

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян допускает, что при определенных условиях Сноудена могут экстрадировать. Получив гражданство, он перестрахуется.

— Я думаю, вероятно, это связано с его опасениями по поводу того, что его могут выдать. Мало ли как будут развиваться российско-американские отношения, мало ли как будет проходить «большая сделка». Возможно, одним из условий будет выдача Сноудена. Если он получит российское гражданство, выдать его уже будет нельзя. Россия своих граждан не выдает, — подчеркнул Мирзаян.

Ценный сотрудник для ГРУ?

Получив гражданство, Сноуден теоретически мог бы сделать карьеру в российских силовых ведомствах. Насколько это реально? Мария Бутина сомневается, что американец представляет большой интерес для российской разведки.

— Спорный вопрос. Вся информация, которую он передал, была ценна на тот момент. Как говорится, хороша ложка к обеду. Со времени того скандала мир и технологии ушли далеко вперед. Является ли он ценным сотрудником — судить не мне, а этим структурам. Возможно, какая-то его ценность есть. Но надо понимать, что мир очень динамичен и знания Сноудена уже устарели, — говорит она.

Решение по Сноудену будет приниматься соответствующими структурами согласно их критериям. Процедура «достаточно долгая». Если он когда-то будет работать на государственные структуры России, ему придется отказаться от американского гражданства.

— На двух стульях сидеть не получится, — добавила Бутина.

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