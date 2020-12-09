«Палить из всех ружей»: эксперты рассказали о санкциях в арсенале Байдена

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20 января в Белом доме сменится президент. Вашингтон уже ввел целый ряд санкций в отношении России в связи с кризисом на Украине, «вмешательством во внутренние дела» США и делом Скрипалей. Какие еще ограничительные меры остаются в арсенале у демократа Джозефа Байдена, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева полагает, что санкционный потенциал США не исчерпан.

— Их потенциал далеко не исчерпан. Законодательная база позволяет США очень гибко реагировать на инциденты и поведение России. Закон 2015 года о противодействии противникам США посредством санкций (CATSA) существует на все времена и включает в себя целый ряд направлений. Я думаю, команда Байдена может активно использовать законодательную базу. Есть направления, которые точно могут быть затронуты: права человека и коррупция, — сказала она.

По «Северному потоку — 2» возможны дополнительные шаги, но едва ли они будут масштабными / Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Одной из наиболее вероятных мер, по мнению эксперта, станут санкции в связи с отравлением блогера Алексея Навального. Скорее всего, Байден будет объединять усилия с Европой и пытаться сформировать единый список санкционных лиц по делу Навального по типу «кремлевского списка».

Каких-то серьезных экономических санкций Журавлева не ожидает.

— Отключение от SWIFT (платежной системы — прим. «ВМ») было бы крайней мерой, которая ударит по самим американским интересам и Европе. США не будут принимать меры по окончательному замораживанию российской экономики, а, скорее всего, введут «умные санкции» по контролю за отмыванием денег, — говорит политолог.

Она отметила, что США могут также ввести киберсанкции и усилить контроль за деятельностью в интернете, используя для этого тему «вмешательства России в выборы 2016 года». По «Северному потоку — 2» возможны дополнительные шаги, но едва ли они будут масштабными, учитывая желание Байдена не обижать Европу. Потенциальные санкции США «не убьют Россию», ибо она уже шесть лет живет в этих условиях и наработала «механизмы выживания», добавила Журавлева.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев разделяет ограничительные меры на краткосрочные и стратегические. Из первых он ожидает меры по делу Навального.

— Ближайшая перспектива — отработка дела Навального. В Конгресс внесен законопроект по Навальному, предполагающий визовые санкции в отношении российских лиц и организаций, которые, по их мнению, причастны к этому делу. Это могут быть санкции против так называемых российских олигархов. Они могут задействовать «акт Магнитского» и пойти по пути ЕС, вводя санкции в отношении ряда должностных лиц, — говорит американист.

Более серьезные последствия может вызвать использование США закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года. Год назад Вашингтон уже ввел такие меры в связи с делом Скрипалей по обязательствам российского долга, номинированным в иностранной валюте.

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В стратегической перспективе нельзя исключать «драконовских санкций».

— США могут вести запреты на поставки энергооборудования, операции с российским долгом в рублях, санкции против российских банков. Но это произойдет в случае радикального кризиса в отношениях России и США. Драконовские санкции могут нанести ущерб и самим США, — подчеркнул Тимофеев.

В отключение России от SWIFT Тимофеев тоже не верит, потому что это будет шок для финансовых рынков.

— Палить из всех ружей США не заинтересованы. Ведь тогда они теряют возможность угрожать санкциями, рычаг давления, — сказал эксперт.

А вот широкие ограничения по российскому ядерному сектору и меры в отношении крупных российских банков вполне возможны. Но для этого нужен серьезный повод, эскалация, заключил Тимофеев.

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