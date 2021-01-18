Зачем России нужны богатые китайцы

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Китайская экономика показала худший результат за последние 40 лет. Почему России невыгодно падение китайского ВВП, «Вечерней Москве» объяснил и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.

Из-за пандемии коронавируса китайская экономика, как и многие другие, начала проседать. Согласно отчету Государственного статистического управления КНР, в 2020 году Китай показал худший результат за последние четыре десятилетия. Рост ВВП составил лишь 2,3 процента, в то время как в прошлом году он равнялся шести процентам.

У других дела еще хуже

Эксперт по Азии Алексей Маслов отмечает, что, несмотря на падение, у КНР экономика растет выше среднемирового уровня.

— У Китая ВВП выше среднемирового, так что можно, скорее, говорить об успехе, чем недостатке. Китай поднялся выше нулевой отметки. Это говорит о том, что китайская экономика успешна в этой ситуации, — сказал он.

Действительно, у прямых конкурентов Поднебесной за мировое экономическое господство ситуация намного печальнее. Так, в Европейском союзе в ушедшем году был зафиксирован самый крупный спад за всю историю блока — в 11,5 процента. В США, по статистике министерства торговли, во втором квартале 2020 года ВВП упал на 32,9 процента.

России выгоден рост внутреннего потребления в КНР

Маслов заметил, что китайская экономика начала замедляться еще с 2015 года. На то есть фундаментальные причины. Китай перестраивается с модели производителя продуктов массового потребления на высокотехнологичную продукцию.

— Формально идет замедление ВВП, но растет ВВП на душу населения, — пояснил китаевед.

Рост внутреннего потребления в Китае — хороший знак для России. Китайцы будут покупать больше наших товаров. И это не обязательно энергоносители.

— Для России ничего плохого (в росте экономики Китая — прим. «ВМ») нет. Китай открыл рынки для импорта. У Китая высокая покупательная способность. Россия может выйти на китайский рынок не только с газом и нефтью, но и с ширпотребом, продукцией пищевой промышленности и малого машиностроения, продавать плиты и изделия из дерева. Для того чтобы закрепиться на китайском рынке, нужно два года. Нужно иметь либо кредитование, либо деньги, — сказал Маслов.

Кроме того, Китай — один из крупнейших потребителей российских люксовых товаров. Если благосостояние китайцев растет, то они будут больше покупать российских товаров, больше путешествовать, в том числе и в нашу страну, оставляя в магазинах, ресторанах и отелях солидные суммы.

Альтернатива Западу

Учитывая, что европейская экономика просела, а ЕС — крупнейший торговый партнер России, то позитивная динамика в КНР выгодна России. Ведь снижение экспорта из России на внешние рынки негативно влияет и на российский ВВП. Кроме того, в условиях санкций Запада нужно искать альтернативные рынки. Если китайские рынки обвалятся, то зависимость России от Европы может увеличиться, добавил эксперт.

Китайские власти отметили, что, несмотря на спад в годовом исчислении, в четвертом квартале 2020 года деловая активность выросла, а рост ВВП за этот период (6,5 процента) на 0,5 процента выше аналогичного отрезка времени 2019 года.

Что касается России, то, по данным Росстата, ее ВВП в третьем квартале упал на 3,4 процента. Во втором квартале экономика снизилась на восемь процентов, а в первом квартале — выросла на 1,6 процента. По итогам 2020 года падение составит четыре процента, говорится в докладе Всемирного банка. На 2021 год международная финансовая организация прогнозирует рост ВВП России в 2,6 процента, на 2022 год — три процента. Но для этого нужны два условия: эффективность вакцин от коронавируса и рост потребительской активности.

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