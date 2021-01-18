Зачем России нужны богатые китайцы
Китайская экономика показала худший результат за последние 40 лет. Почему России невыгодно падение китайского ВВП, «Вечерней Москве» объяснил и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.
Из-за пандемии коронавируса китайская экономика, как и многие другие, начала проседать. Согласно отчету Государственного статистического управления КНР, в 2020 году Китай показал худший результат за последние четыре десятилетия. Рост ВВП составил лишь 2,3 процента, в то время как в прошлом году он равнялся шести процентам.
У других дела еще хуже
Эксперт по Азии Алексей Маслов отмечает, что, несмотря на падение, у КНР экономика растет выше среднемирового уровня.
— У Китая ВВП выше среднемирового, так что можно, скорее, говорить об успехе, чем недостатке. Китай поднялся выше нулевой отметки. Это говорит о том, что китайская экономика успешна в этой ситуации, — сказал он.
Действительно, у прямых конкурентов Поднебесной за мировое экономическое господство ситуация намного печальнее. Так, в Европейском союзе в ушедшем году был зафиксирован самый крупный спад за всю историю блока — в 11,5 процента. В США, по статистике министерства торговли, во втором квартале 2020 года ВВП упал на 32,9 процента.
России выгоден рост внутреннего потребления в КНР
Маслов заметил, что китайская экономика начала замедляться еще с 2015 года. На то есть фундаментальные причины. Китай перестраивается с модели производителя продуктов массового потребления на высокотехнологичную продукцию.
— Формально идет замедление ВВП, но растет ВВП на душу населения, — пояснил китаевед.
Рост внутреннего потребления в Китае — хороший знак для России. Китайцы будут покупать больше наших товаров. И это не обязательно энергоносители.
— Для России ничего плохого (в росте экономики Китая — прим. «ВМ») нет. Китай открыл рынки для импорта. У Китая высокая покупательная способность. Россия может выйти на китайский рынок не только с газом и нефтью, но и с ширпотребом, продукцией пищевой промышленности и малого машиностроения, продавать плиты и изделия из дерева. Для того чтобы закрепиться на китайском рынке, нужно два года. Нужно иметь либо кредитование, либо деньги, — сказал Маслов.
Кроме того, Китай — один из крупнейших потребителей российских люксовых товаров. Если благосостояние китайцев растет, то они будут больше покупать российских товаров, больше путешествовать, в том числе и в нашу страну, оставляя в магазинах, ресторанах и отелях солидные суммы.
Альтернатива Западу
Учитывая, что европейская экономика просела, а ЕС — крупнейший торговый партнер России, то позитивная динамика в КНР выгодна России. Ведь снижение экспорта из России на внешние рынки негативно влияет и на российский ВВП. Кроме того, в условиях санкций Запада нужно искать альтернативные рынки. Если китайские рынки обвалятся, то зависимость России от Европы может увеличиться, добавил эксперт.
Китайские власти отметили, что, несмотря на спад в годовом исчислении, в четвертом квартале 2020 года деловая активность выросла, а рост ВВП за этот период (6,5 процента) на 0,5 процента выше аналогичного отрезка времени 2019 года.
Что касается России, то, по данным Росстата, ее ВВП в третьем квартале упал на 3,4 процента. Во втором квартале экономика снизилась на восемь процентов, а в первом квартале — выросла на 1,6 процента. По итогам 2020 года падение составит четыре процента, говорится в докладе Всемирного банка. На 2021 год международная финансовая организация прогнозирует рост ВВП России в 2,6 процента, на 2022 год — три процента. Но для этого нужны два условия: эффективность вакцин от коронавируса и рост потребительской активности.
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