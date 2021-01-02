«Чтобы все стали немного китайцами»: как КНР добьется мирового лидерства

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Китаю пророчат место мирового экономического лидера к 2028 году. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, как КНР удалось достичь таких высот и как изменится политическая картина мира в случае если амбициозные планы Китая реализуются.

По словам экономиста Алексей Коренева, главный секрет успеха страны — трудолюбие и грамотная экономическая политика, которую в начале никто не разгадал:

— Во-первых, китайцев много, во-вторых, они трудолюбивые, а в-третьих, они очень грамотно строили свою внутреннюю и внешнюю политику, не разбазаривая средства, а развивая технологию и экономику, используя чужие ресурсы. Ни для кого не секрет, что начинала страна с банального воровства, делая нелицензионные копии американских и японских машин. Но теперь они научились производить свои товары, купили ряд компаний. Китайцы четко поняли один важный момент: чтобы хорошо развивать высокие технологии, необходимо размещать у себя производства других государств. Благодаря этой политике китайские товары, в том числе высокотехнологичные, выходят на мировой уровень и продаются, кстати, далеко не по самым низким ценам. Теперь это крупнейший производитель и бытовой техники, и гаджетов, и авто.

Экономист отметил, что по некоторым показателям Китай уже давно обогнал своего главного конкурента — США. Только в прошлом году страна выпустила 28 миллионов авто, США — 12,5:

— Политика размещения производств на своей территории, дающая доступ к изучению высоких технологий, полностью себя оправдала. Теперь это очень продвинутая держава — ни в одной другой стране нет такого количества скоростных железных дорог, автобанов, только за 10 лет Китай потребил больше бетона, чем США за 100 лет. Страна активно развивается, рабочих рук много, мозгов тоже. Они пустили к себе технологии и сумели грамотно этим воспользоваться.

Экономика и политика тесно связаны между собой, но в случае если Китай станет мировым экономическим лидером, ничего страшного планету не ждет, скорее, наоборот. Ведь главная идея страны, как считает политолог Сергей Марков, — не доминирование, а гармонизация отношений:

— У нас есть три экономических гиганта: США, Китай и Евросоюз, они обладают равновеликими емкостями рынка. Но ЕС, как мы знаем, не имеет общего политического руководства, он не консолидирован, потому можно предположить, что грядет большая борьба между Китаем и США за Европу. Многие говорят, что Россия является главным партнером Китая, на самом деле, это не совсем так — именно ЕС для него главный перспективный партнер, необходимый для получения доступа к высоким технологиям, которых много в малыхи средних компаниях. Страна уже начала битву за регион, а одновременно ведет еще и борьбу с США за Африку и ее природные ресурсы. Это два главных поля для противостояний.

Если в вопросе экономики все более или менее понятно, то внешнеполитические амбиции Китая все еще не до конца ясны. На данный момент мир наблюдает политику невмешательства, попытки минимизации всех конфликтов:

— У китайской внешней политики есть две особенности, резко отличающие ее от традиционных. Главное — они стремятся по-настоящему гармонизировать различные интересы, предпочитая доминировать через любовь к себе. Они хотят влюбить в себя другие народы. Немного похоже на американский подход, но не совсем — здесь нет того доминирования через подавление. Пока эта особенность не нашла конкретных форм, но мы будем наблюдать за тем, как она разовьется в будущем. Понятно только то, что они хотят гуманизировать весь мир так, чтобы сделать всех счастливыми. И немного китайцами.

Вторая особенность, по словам Маркова, — «примитивный империализм в стиле XVIII века». Когда страна входит в другие экономики, она их не интегрирует и не завоевывает, пытаясь вместо этого построить к ней свою дополнительную китайскую часть:

— Они строят свой порт, свою дорогу, получается такое небольшое продолжение Китая. Отчасти это встречает сопротивление, но все равно резко отличается от политик захватничества. Притом стремление к гармонии очень правильное и не лживое, даже в таких глобальных вещах, как экономика, Китай старается доминировать над другими странами путем влюбленности в себя.

Политолог заключил, что Китай в качестве мирового лидера — не самая плохая перспектива, поскольку эту страну отличает приоритет ненасильственных методов. Даже в вопросе отстаивания своих внешнеполитических или экономических интересов она не прибегала к развязыванию конфликтов, пытаясь разрешить ситуации максимально гуманным образом.

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