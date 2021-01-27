«Американский прагматизм»: почему США продлили СНВ-3 на условиях России

Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом сторонам удалось договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Почему новая администрация поспешно согласилась пролонгировать соглашение, «Вечерней Москве» объяснил военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что договор СНВ будет продлен на условиях Москвы.

— На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — сказал он.

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что «наши условия» означают, что в ДСНВ не будут вписаны новые системы вооружений и договор сохранится в том виде, в котором существует с 2010 года в своей последней модификации (СНВ-3).

Почему же американцы согласились на такие условия?

— Причина кроется не в том, что они гуманисты или альтруисты, а в том, что Россия создала гиперзвуковое оружие, которое минимум на пять лет обгоняет США. У американцев аналогичное оружие появится в лучшем случае через 4–5 лет. Исходя из этого, американцы делают сейчас все для того, чтобы не дать нам совершить рывок. Они прямо сказали, что в случае разрыва договора «русские смогут создать что-то такое, от чего мы будем в шоке», — сказал Кнутов.

В России сейчас разрабатывается перспективный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который через три года поступит на вооружение. США тоже работают над перспективным бомбардировщиком B-21 Raider. Но нет никакой гарантии, что их B-21 Raider будет лучше нашего ПАК ДА. Со стапелей сходят также российские бесшумные подлодки «Борей» с доработанными высокоточными ракетами, превосходящие американские. В 2022 году на боевое дежурство ВС России встанут межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», аналогов у США нет.

— Они делают свою наземную ракету, у них программа и финансы составлены на 2021 год. Там заложены B-21 Raider, атомная подводная лодка (четвертого поколения — прим. «ВМ») «Колумбия». И новая ракета шахтного базирования. Но она будет хуже, чем «Сармат». И американцы понимают, что у нас в рукаве еще что-то может быть припрятано. Поэтому они приняли решение оставить договор, вести переговоры по гиперзвукам, «Посейдонам» и другим ультрасовременным средствам поражения за эти пять лет, а потом выйти на новый договор, чем оказаться у разбитого корыта, — отметил военный эксперт.

Все вышеобозначенные российские системы не подпадают под действие СНВ-3. При этом в рамках договора межконтинентальную ракету «Сатана» России нужно уничтожить, но «Сарматы» сохраняются, пояснил он.

— Новую подлодку поставим на приколы, начнем ее демонтировать, другую выпустим, — сказал Кнутов.

Если бы не продление СНВ-3, то все эти системы у России сохранились бы и началась бы «такая гонка вооружений, которую не остановить». Поэтому американцы решили, что «лучше удержать статус-кво, чем оказаться навсегда отставшими». Продление ДСНВ — «американский прагматизм, основанный на нашем превосходстве», заключил военный эксперт.

26 января Владимир Путин и Джозеф Байден провели телефонный разговор. Президенты выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению договора СНВ. Путин и Байден поручили своим администрациям поторопиться, чтобы успеть пролонгировать соглашение до 5 февраля.

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