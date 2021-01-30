Политологи объяснили, почему Россия не хочет присоединять Донбасс

Фото:«Вечерняя Москва»

На форуме «Русский Донбасс» в Донецке главред РТ Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России. Комментируя ее позицию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дали понять, что это личная позиция журналистки, которая не соответствует официальной линии страны, и такой вопрос на повестке не стоит. Почему присоединение Донбасса невыгодно и не нужно России, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Главред портала «Креативная дипломатия», эксперт РСМД Виктория Иванченко заметила, что Россия не намерена включать в свой состав Донбасс.

— Россия не ставит перед собой задачу присоединения ЛНР и ДНР, которые, к слову, до сих пор существуют как две отдельные непризнанные республики. Не нужно забывать о Минских соглашениях, которые подразумевают сохранение Донецкой области в составе Украины — но с предоставлением особого статуса и закреплением этого в Конституции Украины. Более того, Россия категорически против пересмотра соглашений, в то время как Украина не раз намекала о желании провести новые переговоры, — сказала она.

По мнению эксперта РСМД, присоединение ЛНР и ДНР повлечет за собой негативные экономические последствия.

— Присоединение ЛДНР — это и нарушение Минских соглашений, и гарантированно новый виток обострения с Украиной и Западом. Оно будет означать новые военные действия и череду санкций. Пока же по факту речь идет о сохранении статуса-кво и возможного в будущем особого статуса Донбасса в составе Украины, — подчеркнула Иванченко.

Фото: mvs.gov.ua

Политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Украины Максим Яли считает, что присоединение востока Украины невыгодно России по ряду причин.

— С экономической точки зрения эти территории станут обузой для российского бюджета, — сказал он, пояснив, что при подобном сценарии придется выделять огромные суммы на повышение пенсий, пособий, зарплат.

С политической точки зрения для Москвы тоже есть немалые издержки интеграции Донбасса, уверен эксперт. Он напомнил, что главная цель Кремля — возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины на определенных условиях.

Напомним, ранее, Маргарита Симоньян, выступая на форуме в Донецке, заявила: «Россия, матушка, забери Донбасс домой». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил, что у России нет планов «возвращать» Донбасс, но Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Что касается заявления Симоньян, то Песков дал понять, что оно «никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации».

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