«Новые печеньки»: зачем США безвизовый режим для российской молодежи

Фото: state.gov / Госдеп США

После своего избрания на пост президента США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, которая известна активными действиями во время Евромайдана на Украине. В одной из своих статей Нуланд призывала наращивать влияние США в России через молодежь. В частности, развивать образовательные программы для россиян и ввести безвизовый режим для лиц в возрасте 18–22 лет. Политолог Александр Асафов полагает, что данная инициатива относится к области фантастики.

— Это научно-фантастическое предложение, но работа идет по нескольким направлениям. Это не только угроза санкциями, выражение обеспокоенности, но и такие морковки, пряники и новые печеньки, — добавил он.

Заместитель госсекретаря Энтони Блинкена Нуланд вызывает разные настроения у экспертов. Ряд специалистов и интересующихся внешней политикой лиц недовольны ее назначением. С целью воспрепятствовать становлению Нуланд замом госсекретаря была сформирована соответствующая петиция. Однако она пока не дала результатов, и Нуланд уже приступила к своим непосредственным обязанностям.

Будучи одним из лидеров антироссийской политики администрации нового президента Джозефа Байдена, она, можно ожидать, предпримет новые инициативы по ослаблению России, считают специалисты.

— Это не только осуждение властей России и формулирование своих требований. Это также санкции. Для мотивации недовольных нужно что-то обещать, — сказал Асафов.

Когда прежние методы не работают, в ход идут более масштабные программы.

— На помощь приходит тяжелая артиллерия, которая транслирует тезисы крупных американских политиков через прессу. Предложение может в медийном плане выглядеть привлекательно. Нуланд обещает безвизовый режим в понятном политическом контексте. Эта информация будет активно распространяться, чтобы мотивировать молодежь, — отметил политолог.

Ранее с аналогичным предложением выступила и немецкая газета Frankfurter Rundschau. Обозреватель Виктор Функ считает, что «безвиз» нужно предоставить не только студентам, но и более старшим людям — до 30 лет. Он видит в программах обмена, стажировках в институтах ЕС для россиян возможность «познакомиться с другими реалиями», а само новое поколение называет «ахиллесовой пятой» российской власти.

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