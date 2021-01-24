Команда Байдена. Кто станет проводником антироссийской политики

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Уже четыре дня как Джозеф Байден находится у власти. Еще до его прихода в Белый дом эксперты отмечали, что курс Вашингтона в отношении Москвы при нем ужесточится. Кто будет в проводниках его антироссийской политики и какой из членов администрации наиболее бескомпромиссен? Об этом в материале «Вечерней Москвы».

Вице-президент Камала Харрис

Начнем со второго человека в государстве. Это вице-президент ямайского происхождения Камала Харрис. Если по каким-то причинам Байден не сможет исполнять свои обязанности, то по Конституции Штатов именно она возьмет на себя бразды правления. Бывший сенатор от Калифорнии недовольна «вмешательством России в выборы» в США 2016 года. Она была в числе сенаторов, которые разработали законопроект о кибербезопасности. Цель этого нормативно-правового акта — предотвращение вмешательства России в будущие выборы.

— Россия атаковала само сердце американской демократии, — говорила она.

Она убеждена, что Россия будет пытаться делать это вновь и вновь, а в 2019 году заявила, что сама стала жертвой «российских ботов», атаковавших ее кампанию в соцсетях. Харрис жестко отчитала Дональда Трампа за его «связи» с Россией и желание посетить парад Победы 9 мая 2020 года.

При этом бывшая сенатор считала ошибкой решение Трампа выйти из важнейших договоров по безопасности (СНВ-3 и ДРСМД), подписанных между Вашингтоном и Москвой. Некоторые американские СМИ считают ее «настоящей музыкой для ушей Владимира Путина», ибо Харрис выступает за запрет добычи сланцевой нефти путем фрекинга. Такой запрет позволил бы усилить влияние России на энергетические рынки в Европе и Азии.

Госсекретарь Энтони Блинкен

Не менее убежденным сторонником ужесточения политики в отношении России можно назвать госсекретаря Тони Блинкена. Он имеет богатый опыт работы на антироссийском фронте в команде Барака Обамы, в которой занимал посты заместителя советника по нацбезопасности и замгоссекретаря. Блинкен поддерживал усиление санкционного давления после майдана на Украине с целью «усиления чувства изоляции» Москвы. В 2019 году он обвинил российские власти в том, что те якобы предлагали боевикам в Афганистане награду за убийство американских военных.

Блинкен выступает за сдерживание России и КНР:

— Признание их традиционных имперских сфер интересов будет лишь стимулировать их расширять (эти сферы — прим. «ВМ») и далее, а также будет предательством суверенных наций, которые попадут под их владычество.

Глава Госдепа считает ошибкой надежды администрации бывшего президента Билла Клинтона на то, что Россия станет демократической страной с добрыми отношениями с Западом. В команде Клинтона Блинкен являлся спичрайтером и специальным помощником президента по Европе.

Блинкен выступал против строительства «Северного потока — 2», считая его угрозой энергетической безопасности Европы. Будучи прагматиком, он надеялся на поддержку России в возобновлении переговоров США и Ирана в 2014 году. В то же время он посоветовал администрации Трампа передать Украине летальное оружие. Америку Блинкен видит мессией, который должен распространять демократию во всем мире. Другие примеры антироссийских взглядов госсекретаря можно найти в книге американского историка Джеймса Манна «Обамовцы».

— Блинкен ... был за войну в Ливии, за удар по Сирии, за санкции в отношении Москвы еще в 2013-м (когда произошла история со Сноуденом), за бойкот Олимпиады в Сочи и (мало кто знает) за «более проактивные действия на Украине и в других странах постсоветского пространства». Собственно говоря, еще будучи руководителем аппарата сенатского комитета по внешней политике (2002–2008 годы), он и разработал проект «новой Украины», который потом реализовывал Байден вместе с Викторией Нуланд, — говорится в произведении.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Из лиц, отвечающих за внешнюю политику, следует отметить и советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Он, так же как и некоторые другие члены команды, говорит о необходимости «быстро продвигаться» в переговорах с целью продлить СНВ-3.

— Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и в вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие, — сказал Салливан в интервью CNN.

Но, по его словам, новая администрация полна решимости заставить Кремль «заплатить» за крупнейший взлом киберсетей правительства США. Речь идет о хакерской атаке в декабре прошлого года, когда были взломаны компьютерные сети 250 государственных учреждений США. Салливан говорит, что Байден будет искать виновников и накажет их.

— Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите, — заявил Салливан.

Министр обороны Ллойд Остин

Отставной генерал, первый темнокожий глава Пентагона Ллойд Остин тоже успел отличиться жесткими заявлениями в адрес России. В унисон с Блинкеном он выступает за сдерживание Москвы.

— Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно характеризует Китай и Россию как основные вызовы, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба военной модернизации, — сказал Остин в Сенате.

В Москве он видит «серьезную угрозу» для США в космосе.

— Космос уже служит ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности, — заявлял Остин.

Если Китай он считает «нарастающей угрозой», то Россию — «ключевым противником». Вашингтону нужно разработать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать угрозы. Наряду с Салливаном он уверен, что США нужно разобраться с кибератаками на правительственные учреждения.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд

Новый заместитель госсекретаря может легко дать фору всем предыдущим чиновникам в своей антироссийской установке, но по рангу она их ниже. Тем не менее авторитетный журнал The National Interest считает ее назначение на этот пост «самым четким сигналом касательно того, какой будет политика в отношении России и Украины».

Автор материала напомнил, что Нуланд сыграла ключевую роль во время Евромайдана на Украине. Не только тем, что раздавала печеньки митингующим в Киеве, но и тем, что вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом «принимала непосредственное участие в тайных попытках Соединенных Штатов выбрать и привести к власти новое украинское правительство».

Это она рекомендовала назначить Арсения Яценюка премьером, а Виталия Кличко не допускать в правительство. Активное участие ЕС в формировании украинской власти она жестко пыталась пресечь, за что позже извинялась. В своих «клешнях» Нуланд Украину держала и после госпереворота. На встречах с президентом Петром Порошенко она консультировала его по Минским соглашениям, реформам и настаивала на передаче летального оружия Киеву.

— В более широком смысле Нуланд оказывала поддержку и участвовала в реализации тех политических решений эпохи администрации Обамы, которые были направлены на противодействие, сдерживание и устрашение Москвы на многочисленных фронтах, — говорится в The National Interest.

В своей колонке для другого авторитетного издания — Foreign Affairs Нуланд посоветовала Байдену создать «единый глобальный фронт для контроля и сдерживания военной агрессии РФ, более эффективные методы борьбы с распространяемой Россией дезинформацией», расширить санкции и запустить каналы общения с российским народом. The National Interest считает включение Нуланд в Госдеп ясным сигналом того, что «при администрации Байдена шансов на значимое сближение Соединенных Штатов и России становится все меньше».

Мнение эксперта

Американист, вице-президент Российской ближневосточной ассоциации, автор Telegram-канала «Дневник сверхдержавы» Алан Лолаев полагает, что самые непримиримые позиции в отношении России закрепились у госсекретаря и ее помощницы, а также советника Байдена по нацбезопасности.

— Выбирать главного русофоба из этой компании — все равно что выбирать лучшую комедию Гайдая: все — достойные претенденты. И все-таки. Если уж выбирать, то я бы отдал первые три призовых места «старожилам» движения, а именно госпоже Нуланд, Блинкену и Салливану. Эти товарищи еще при Обаме строго следовали «официальной линии партии», — говорит американист.

Что касается вице-президента, добавил эксперт, то за свою непродолжительную работу в Сенате она тоже отметилась «большой любовью к России и раскручивала «Рашагейт» как могла»:

— Хотя не сомневаюсь, что на позиции вице-президента Камала Харрис еще больше разовьет в себе этот талант.

Последнее место в списке эксперт отдает министру обороны Ллойду Остину. По мнению Лолаева, тот просто еще не успел отличиться, хотя уже на своих слушаниях в Сенате «не забыл сказать магическую фразу о том, что Россия — это ключевой противник».

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