«Это уничтожит интернет»: могут ли США отключить Россию от Всемирной паутины

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил возможность отключения России от глобальной Сети. При этом он также заявил о технической готовности страны к подобному сценарию. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты подтвердили эту точку зрения, но уверены, что США не пойдут на такой шаг.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что отключить Россию не удастся, потому что это невыгодно сами Соединенным Штатам.

— Угрозы отключить Россию от интернета останутся лишь угрозами. Да, технические возможности для этого есть. Да, это ударит по российской экономике. Но, во-первых, Россия окажется вне западного информационного пространства. Во-вторых — получит такой экономический ущерб, что ее элита может расценить это как казус белли. И, в-третьих, что самое главное, отключение Штатами одной страны по политическим причинам уничтожит интернет как институт глобализации. Все станут заниматься его суверенизацией, а значит, Соединенные Штаты потеряют контроль, — отметил политолог.

Мирзаян также напомнил, что, кроме интернета, Медведев обратил внимание на угрозы отключения России от платежной системы SWIFT. Но на случай подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно, добавил чиновник.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности, эксперт по кибербезопасности, программист, блогер Сергей Вакулин в свою очередь подтвердил, что с технической точки зрения у Вашингтона есть такая возможность.

— Технически США, конечно, могут отключить Россию, — сказал он, отметив, что, учитывая эти риски, китайцы и создали свой интернет.

Теперь весь контроль находится в руках правительства КНР, и в случае необходимости оно так может заблокировать Сеть, что на сайты нельзя будет зайти даже через VPN, добавил Вакулин.

В России уже идет работа над собственной Сетью. 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об автономной работе интернета. Он нужен для стабильной работы российского сегмента Глобальной паутины, если Россию от нее отключат.

По новому закону маршрутизация трафика должна перестроиться, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. В этом случае критически важные сервисы, как государственные сайты, будут продолжать работать даже в случае теоретического отключения России. Норма обязывает операторов связи установить на сетях технические средства для противодействия угрозам, которые фильтруют трафик и ограничивают доступ к запретным сайтам. Операторы по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к IP-адресам.

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