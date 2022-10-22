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Приметы и советы

Как США и Совесткий Союз преодолели Карибский кризис

Сергей Лесков 
Политика
Как США и Совесткий Союз преодолели Карибский кризис
Операция в заливе Свиней (14-19 апреля 1961 года), подготавливавшаяся правительством США с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе. Митинг протеста против агрессии США на Кубе у посольства США в Москве / Фото: РИА Новости

Ядерная война вполне могла разразиться в октябре 1962 года. Случившийся 60 лет назад Карибский кризис, казалось, не оставит человечеству шанса, но США и СССР смогли договориться.

Сегодня мало кто сомневается, что главным выгодополучателем от конфликта на Украине являются Соединенные штаты Америки. Оказывая финансовую и военную поддержку Киеву (и принуждая к этому Европу), Вашингтон пытается максимально ослабить Россию. Одновременно Америка сама все сильнее влезает в конфликт, что увеличивает вероятность прямого столкновения с Россией, которое будет иметь катастрофические последствия. Все это может закончиться ядерной войной, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков: «Сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски...»

Обсуждая сегодня возможность ядерного конфликта, особенно изощряются западные политики, заявляя, что руководство России всерьез готовится к такому варианту развития событий. При этом они упорно пропускают мимо ушей заявления президента Путина, что применение ядерного оружия рассматривается нами исключительно в качестве ответного удара.

Поможет ли исторический опыт избежать ошибок?

Вспомним, как развивался Карибский кризис. США разместили в Турции ядерные ракеты со временем подлета до Москвы в 12 минут. Лидер СССР Никита Хрущев был чрезвычайно этим обеспокоен, ведь трагедия в Хиросиме и Нагасаки произошла, что называется, на глазах у представителей его поколения. В мемуарной литературе рассказывается, что советский лидер размышлял, как бы «сунуть под брюхо крокодилу ножик» и «положить дяде Сэму в штаны ежа».

Решение родилось на волне национально-освободительного движения, которое СССР поддерживал во всем мире. Под боком у США на Кубе победила революция, был взят курс на социализм, Фидель Кастро и Че Гевара после десанта американских контрреволюционеров в заливе Свиней просили у руководства Советского Союза защитить революцию. СССР принял решение о секретной операции «Анадырь». На тот момент США превосходили СССР в экономике и военном потенциале. У США было 144 межконтинентальных ракеты, 8 тысяч стратегических бомбардировщиков, 11 ударных авианосцев с ядерными боезарядами. Военные базы окружали советский блок по периметру.

Советский Союз располагал 75 межконтинентальными ракетами (стартовать одновременно могли только 25) и стратегическими бомбардировщиками не слишком высокого качества в количестве 500 машин, 25 подводными лодками с ядерными ракетами малой дальности и только надводного старта. Однако лидер советского государства Никита Сергеевич Хрущев не унывал и разворачивал перед западными политиками картину их неминуемого поражения. «Мы вас похороним», — объявил во время визита в США советский лидер, на стороне которого было единственно правильное учение — марксизм-ленинизм, предрекавший скорый крах капитализма. Военные заводы, по выражению Никиты Сергеевича, штамповали ракеты как сосиски.

Как США и Совесткий Союз преодолели Карибский кризис Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев (справа) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев (слева) на Пленуме ЦК КПСС / Фото: РИА Новости

Во время встречи в Вене Хрущева и президента США Джона Кеннеди в 1961 году состоялся любопытный диалог. Кеннеди: «У нас достаточно ракет, чтобы 30 раз уничтожить вас». Хрущев: «У нас хватит ракет только для одного раза, но нам этого достаточно»... И вот в том же 1961-м с показательными целями на Новой Земле была испытана Царь-бомба, которую Хрущев нарек «Кузькина мать». Мощность — 50 мегатонн, в 2500 раз сильнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. И хотя средств надежной доставки «Кузькиной матери» у СССР не было, сооружение подземных бункеров стало в Америке массовым явлением.

(Небольшое отступление: говоря о дне сегодняшнем, стоит отметить, что у России тоже есть внушительный класс вооружений, недоступный странам — членам НАТО: от гиперзвуковых ракет до подводного «Посейдона».)

На Кубе должны были установить 24 ракеты Р-12 с радиусом поражения 2 тысячи км и 16 ракет Р-14 (4 тысячи км). До Вашингтона — 2 тысяч км, подлетное время 4 минуты. Самый напряженный день — «черная суббота» 27 октября 1962 года. Над Кубой советским расчетом был сбит U-2, пилот погиб. На Новой Земле проведено испытание термоядерной бомбы мощностью 1 мегатонна (50 Хиросим). Глубинными бомбами США атаковали советскую подводную лодку.

В это же время семьи сотрудников Белого дома были эвакуированы из Вашингтона... Министр обороны Роберт Макнамара вспоминал, что не знал, увидит ли утро. Хрущев предложил Президиуму ЦК отправиться в Большой театр, чтобы показать всему миру спокойствие СССР. С 22 до 27 октября между Кеннеди и Хрущевым велась бурная переписка (прямой телефонной связи не было). И лидерам СССР и США удалось договориться. СССР вывез ракеты с Кубы, а позднее США — из Турции.

Современный философ Ян Бреммер разработал теорию критически опасного конфликта, который возникает, когда стороны не воспринимают логику интересов противника. Во время Карибского кризиса каждая сторона ясно понимала, в чем состоят опасения противника. Поэтому удалось договориться. Сегодня остается открытым вопрос, понимают ли западные политики опасения России, к границам которой подползает НАТО. Запад заученно твердит, что он миролюбив и отродясь никому на свете не угрожал, дарил исключительно свободу и процветание…

Хрущев философов не читал. Но на пленуме ЦК говорил, что важнейшим уроком Карибского кризиса стала возможность лидерам стран с разными подходами в политике найти общий язык, несмотря на то, что Кеннеди происходил из богатой семьи, а он, мол, в детстве «свиньям хвост крутил». Если хочешь мира, научись понимать противника… Тогдашнему лидеру США Кеннеди хватило здравого смысла услышать и понять оппонента, хотя для этого СССР и пришлось пойти на размещение ракет на Кубе...

79-летний нынешний президент США Джо Байден, безусловно, знаком с историей Карибского кризиса во всех подробностях, но вопрос относительно его способности слышать и понимать остается открытым, а нам остается надеяться на лучшее.

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