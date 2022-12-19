100-летие СССР: годовщина со дня образования Союза

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В декабре 2022 года Советскому Союзу исполнится 100 лет. Мировая держава пережила на своем веку несколько крупных войн и политическую битву с другим мировым гегемоном — США. Как появился СССР и почему коммунистический союз так быстро развалился — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Когда СССР исполняется 100 лет?

30 декабря 2022 года исполнится ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. Он объединял в себе 15 социалистических республик: Российская, Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.

После развала советского государства правопреемницей страны стала Российская Федерация. Будучи продолжателем территориальных и имущественных прав РСФСР, она одновременно является продолжателем Советского Союза в рамках выполнения обязательств по заключенным ранее двусторонним и многосторонним договорам.

Когда и кем был основан СССР?

Официальная дата создания СССР — 30 декабря 1922 года. Это произошло после объединения Российской СФСР с Украинской, Белорусской ССР и Закавказской СФСР.

Идея советского государства было основана на теории марксизма-ленинизма (идеология на основе учений Владимира Ленина и Карла Маркса), которая связана с законами борьбы за свержение капиталистического строя и построение коммунистического общества. Главными ее представителями в начале XX века для СССР являлись Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Лев Троцкий.

Социалистический строй стал надеждой для простого народа, в то время как Российская империя претерпевала не лучшие времена. Так, внутренний кризис империи и Первая мировая война стали катализаторами появления Советского Союза. Однако есть и другие причины, по которым СССР появился на карте мира.

— Внешнеполитические.

Партия большевиков стремилась распространить свою власть как можно на большую территорию, какую могла охватить.

— Экономические.

Подорванная Гражданской войной экономика вела Россию к голоду. Ей нужна была поддержка союзных республик.

— Территориальные.

Во время поставок продовольствия необходимо было свободно перемещаться. Единое государство для этого создавало оптимальные условия. Всю огромную территорию связывала единая железнодорожная сеть.

— Культурные.

Несмотря на разные корни, народности длительное время жили вместе, и это привело к формированию некоторых общих традиций.

— Политические.

Правительственный аппарат союзных республик, который состоял из большевиков, жестко подчинялся центральной власти.

Но идея создания социалистического государства была не всем по нраву — в каждой из республик переход в состав СССР был воспринят по-разному.

Например, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) пережила немалое количество войн — как внутренних, так и внешних — перед входом в Советский Союз. Националистические движения, поднятые в республиках (ныне Азербайджан, Армения и Грузия — прим. «ВМ»), не давали возможности спокойно войти в состав новообразованного государства. Кроме того, каждая из стран пережила кратковременную независимость от Российской империи, которая в силу слабых экономических возможностей не могла долго продержаться.

Помимо этого, националистические волны на Украине мешали «объединиться всем пролетариям». На территории страны проходили ожесточенные бои между бежавшими белогвардейцами и коммунистами. Около двух лет продолжалась Гражданская война между Украинской народной республикой (УНР) и УССР, которая завершилась лишь к лету 1919 года после заключения договора с РСФСР об установлении военного и хозяйственного союза.

Когда СССР перестал существовать?

История развала советского государства началась задолго до августовских событий 1991 года. Советский строй просуществовал без трех дней 69 лет. Последним и единственным президентом СССР был Михаил Горбачев. 25 декабря 1991 года он в телеобращении к народу объявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.

Горбачев в сентябре 2021 года в интервью газете The Times заявил, что в случае сохранения Советского Союза мир был бы лучше. Развал СССР, по словам Горбачева, произошел из-за сепаратистов и радикалов, которые «добили» Союз после неудачного августовского путча 1991 года. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертом решила выяснить, почему развалился СССР и как исчезновение советского государства повлияло на мир.

Причины развала

По словам политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, существовал ряд причин, повлиявших на распад Советского Союза.

— Прежде всего, необходимо отметить, что Советский Союз имеет чрезвычайно серьезные и великие победы: победа в Великой Отечественной войне (ВОВ), покорение космоса, достижения в науке и промышленности, ликвидация безграмотности, освоение и развитие территорий, реализация принципа социальной справедливости. В то же самое время СССР не являлся идеальным государством и обществом, он имел свой ряд достаточно серьезных и уязвимых элементов, — пояснил он.

В первую очередь эксперт отметил догматизм советской идеологии, создававший достаточно узкий коридор для развития общества. Также нескончаемое противостояние с западными странами имело сильное влияние на экономику государства.

— Экономическое противостояние и гонка вооружений с США шли при условии, что советская территория была в значительной степени разорена в годы Великой Отечественной войны. СССР потребовалось приложить колоссальные усилия для того, чтобы эти территории восстановить. Эти усилия нужно было сочетать с необходимостью поддерживать баланс сил в гонке вооружений с куда более мощной экономикой США и их сателлитов, — сказал Шаповалов.

При этом американская экономика, по словам специалиста, в то время не испытывала таких сложностей. Такое противостояние между странами негативно повлияло на всю страну — в частности, это привело к дальнейшим ошибкам в развитии плановой экономики, к падению цен на нефть и к ряду других экономических проблем.

Как развал СССР повлиял на мир

Шаповалов напомнил слова президента России Владимира Путина, который назвал развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». По мнению историка, распад такого крупного государства негативно сказался на всем мировом сообществе.

— Во-первых, США и их агрессивные устремления некому больше было сдерживать — настала эра «мира по-американски». И результатом этого мира стали бомбардировки Белграда, уничтожение целых государств, огромные жертвы среди мирного населения в странах Азии, Африки и Европы. Это все следствие того, что американскому бандиту больше не было возможности противостоять, поскольку баланс сил был разрушен, — разъяснил эксперт.

Разрушение баланса сил, в свою очередь, привело к росту нестабильности во всем мире. Историк отметил, что в странах Латинской Америки и Африки участились конфликты. По словам специалиста, буквально во всем мире возник целый ряд угроз в лице международного терроризма.

Помимо этого, развал Советского Союза повлиял на распространение идей «дикого рынка» — иными словами, к существенной дискредитации левых идей и социальной справедливости, уточнил Шаповалов.

— Также распад СССР привел к доминированию в общественном дискурсе примитивных либертарианских экономических идей, основанных на том, что невидимая рука рынка расставит все по своим местам. Советская социальная политика до распада государства была частью западного сообщества. Социальные гарантии были вписаны во многие конституции западных стран, но распад советского государства привел к тому, что эти идеи оказались отброшены, — резюмировал эксперт.

Кто в 2022-м предлагает праздновать годовщину?

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 6 декабря предложил сделать общенациональным праздником 100-летие со дня основания СССР.

— Мы считаем, что празднование 100-летия СССР должно стать общегосударственным делом. Еще не поздно придать великому историческому юбилею государственное звучание. Мы призываем вас принять активное участие в этих мероприятиях. Мы призываем все российские СМИ, особенно государственные, широко осветить эти события, — отметил он.

Также парламентарий рассказал, в чем цель празднования такого юбилея.

— Наша цель — не только отдать дань нашей великой истории, но и позаботиться о будущем. Исторические обстоятельства властно требуют от нас начать учиться у СССР, — заключил Афонин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 декабря, высказался касательно празднования столетия СССР. По его словам, в аппарате президента России считают образование Советского Союза важной частью российской истории, однако праздновать юбилей государства там не планируют. Он также отметил, что СССР — это «важная, неотъемлемая часть российской истории».

Какие мероприятия к этой дате пройдут?

Выставки:

«Новый человек: между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР»

18 октября в Российском этнографическом музее начала работу выставка «Новый человек: между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР». Экспозиция посвящена этнокультурным аспектам советского проекта формирования «нового человека». Она продлится вплоть до 31 декабря.

«Карты Советского Союза. К 100-летию образования СССР»

1 декабря, прошло открытие выставки в Библиотеке имени Ленина «Карты Советского Союза. К 100-летию образования СССР».

Эта экспозиция — уникальная возможность увидеть редкие малотиражные карты 1920–1930 годов и образцы картопроизводства периода расцвета СССР, а также изучить опыт использования картографических материалов для продвижения идеологии и формирования общественного мнения. Выставка продлится вплоть до 31 января 2023 года.

К 100-летию образования СССР: «Чичерин и советская дипломатия»

В выставочном зале Патриаршего дворца с октября проходит выставка, приуроченная к двум знаковым юбилейным датам — 100-летию образования СССР и 150-летию со дня рождения дипломата, первого народного комиссара по иностранным делам СССР Георгия Чичерина.

Центральное место в экспозиции отведено историческим раритетам из собрания Музеев Московского Кремля — красноармейской военной форме и подаркам зарубежных делегаций, принадлежность которых легендарному наркому удалось установить в результате недавних исследований. Она продлится вплоть до 8 января 2023 года.

Концерты:

Гала-концерт «Сто лет СССР»

В концертном зале «Москва» 17 декабря прошел гала-концерт, приуроченный к дате образования СССР. В нем приняли участие представители России и бывших союзных республик: эстрадные певцы, солисты оперы, балета и хореографические коллективы.

Конференции и форумы:

Конференция «СССР как попытка построения новой коммунистической цивилизации»

В Институте мировых цивилизаций 22 декабря состоится международная научно-практическая конференция «СССР как попытка построения новой коммунистической цивилизации».

Кинофорум «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»

В этом году стартовал кинофорум «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве», который призван положительно повлиять на решение межнациональных и социальных проблем современного общества.

Также людям расскажут об их истории и корнях. Помимо этого, им продемонстрируют интересные архивные фильмы, в том числе малоизвестные и ранее запрещенные, созданные на разных киностудиях интернациональными командами с целью возродить в обществе идею мирного сосуществования, дружбы и уважения между национальностями:

— 18 декабря в 15:00 пройдет кинопоказ фильма студии «Арменфильм» имени Амо Бек-Назарова «Здравствуй, это я!»;

— 21 декабря в 19:00 в «Москино Космос» зрители смогут насладиться опереттой киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы «Аршин мал алан»;

— 25 декабря в 15:00 состоится кинопоказ в «Москино Молодежный», на экранах можно будет увидеть картину студии «Мосфильм» «Свинарка и пастух».

Памятные знаки и сувениры о 100-летии СССР

В честь столетнего юбилея со дня создания Советского Союза фонд «Сто лет СССР» проводит мероприятие, в ходе которого россияне могут получить одноименную медаль. Для этого им нужно подать заявку на сайте фонда, которую рассмотрят специалисты.

Интересные факты об СССР

Качественная и вкусная еда, бесплатная медицина, жизнь под лозунгом «Все для народа» — первое, что вспоминает большая часть старшего поколения, говоря о Советском Союзе. А чем еще запомнился СССР для мира?

Автомат Калашникова

«Товар на века» автомат Калашникова был создан в 1947 году Михаилом Калашниковым, он до сих пор является самым распространенным стрелковым оружием. На долю АК-47 и его модификаций приходится до 1/5 всего рынка оружия в мире.

Фото: shutterstock

По приблизительным подсчетам, в общей сложности в мире выпущено от 70 до 105 миллионов экземпляров модификаций автомата. Автомат Калашникова до сих пор применяется вооруженными силами стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Наука

Советский Союз был богат на различные научные открытия. Стране приходилось развиваться семимильными шагами, чтобы не отставать от мировых лидеров в разных отраслях.

СССР был известен миру своей сильной программой в ядерной энергетике.

В 1937 году был запущен первый в Европе циклотрон. Его запуск происходил это в лаборатории Курчатова. В 1947 году проведено успешное испытание первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне.

1/2 Физики-ядерщики у циклотрона, 1978 год / Фото: РИА Новости 2/2 Семипалатинский ядерный полигон, 2001 год / Фото: РИА Новости

Помимо этого, советские ученые создали: первую в мире микроволновую печь в 1941 году; первую в мире атомную электростанцию в 1954 году; самый крупный в мире самолет за всю историю авиации в 1988 году Ан-225 («Мрия») и многое другое.

Авиация

Советские авиаконструкторы достигли немало успехов на своем поприще. Такие фамилии, как Туполев (самолеты модели «ТУ»), Ильюшин («ИЛ»), Антонов («АН») и Яковлев («ЯК»), известны всему миру.

1/4 Бомбардировщик Ту-14 / Фото: РИА Новости 2/4 Бомбардировщик Ил-28 / Фото: РИА Новости 3/4 Истребитель МиГ 9 / Фото: РИА Новости 4/4 Истребитель Як-15 / Фото: РИА Новости

Их работа привела к тому, что в мире появилась новая авиационная техника с реактивными двигателями: истребители МиГ-9, Як-15, бомбардировщики Ил-28 и Ту-14.

Культура

Культура советских республик была богата разными деятелями. По всему миру известны танцоры балета Анна Павлова, Галина Уланова, Владимир Васильев, Рудольф Нуриев и Майя Плисецкая. Поучиться мастерству у советских артистов было мечтой для многих иностранных хореографов. А посещение балета «Лебединое озеро» в Большом театре стало для туристов неотъемлемой частью развлекательной программы во время визита в СССР.

1/3 Балет «Лебединое озеро» в Большом театре, 1961 год / Фото: Батанов Александр/ТАСС 2/3 Муслим Магомаев, 1980 год / Фото: РИА Новости 3/3 Фото: РИА Новости

Также в Европе не раз слышали имя прославленного советского певца эстрады Муслима Магомаева, который в 1964–1965 годах стажировался в миланском театре «Ла Скала» (Италия). В 1960-е годы артист выступал в крупнейших городах Советского Союза, в спектаклях «Тоска» Джакомо Пуччини и «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (среди партнеров — Мария Биешу).

В 1960-е годы в Советском Союзе своим слогом славился славился поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Для некоторых людей он запомнился автором-«антисоветчиком», поскольку он не раз покидал страну, выезжал на гастроли в Соединенные Штаты и отдыхал за рубежом. Однако сам Высоцкий никогда не думал предавать советские идеалы: «Это моя Родина, и я никогда не причиню ей вред». Он писал простым и понятным языком для народа и о народе. Его «Песня о друге» (1966 год), композиции «Я не люблю» (1968−1969), «Он не вернулся из боя» (1969) и другие остались в памяти у многих поколений.

Литература

Не менее известной за рабужем была советская литература. Одним из самых известных поэтов начала XX века в СССР был Владимир Маяковский. Культурную разность СССР можно показать с помощью советской прозы. Так, в Советском Союзе мог появиться как социалистически настроенный Максим Горький, так и противоречивый для советской «верхушки» Александр Солженицын.

1/3 Поэт Владимир Владимирович Маяковский в 1924 году / Фото: РИА Новости 2/3 Писатель Александр Солженицын, 1994 год / Владимир Тарабащук /Фотохроника ТАСС 3/3 Писатель Максим Горький, 1933 год / Фото: Чернов Дмитрий/ТАСС

После революции Максима Горького признали «главным пролетарским писателем». Пьеса «На дне», роман «Мать» и автобиографические повести «Детство», «В людях», «Мои университеты» стали известны и популярны по всему Советскому Союзу. В своих произведениях Горький сумел выразить идеи, стремления и эмоции народа в эпоху начинающейся гибели капитализма.

Антипод всей советской идеологии Александр Солженицын был известен тем, что он собрал письменные и устные рассказы 257 узников ГУЛАГов. Наиболее известными его произведениями являются «Архипелаг Гулаг», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича» и «Раковый корпус». В 1970 году Солженицына удостоили Нобелевской премии по литературе. До этого такую награду в области литературы в Советском Союзе получали дважды — Борис Пастернак (1958 год) и Михаил Шолохов (1965 год).

Космос

Космос — последний рубеж человечества и должно быть самый интересный из них. Так считали и советские ученые. Достижения Советского Союза начинают отсчет с запуска первого в мире искусственного спутника Земли «Спутника 1». Космический аппарат был успешно отправлен на орбиту 4 октября 1957 года. Западные страны восприняли такое событие как «уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов».

1/2 Первый искусственный спутник Земли / Фото: РИА Новости 2/2 Юрий Гагарин. 1961 год / Фото: РИА Новости

Но это был только первый успешный шаг к покорению космического пространства. Следующим значимым событием для советской космонавтики, да и для всего мира, стал момент отправки человека в космос. 12 апреля 1961 года Герой Советского Союза Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, которому удалось покорить космическое пространство. Его полет вокруг орбиты продлился 108 минут, и этого было достаточно, чтобы закрепить за СССР первенство в космической отрасли. Уже тогда Союз был признан мировым сообществом как «космическая сверхдержава».