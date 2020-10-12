Диктатор зарыдал прилюдно: поведению Ким Чен Ына нашли объяснение

Ким Чен Ын/ Фото: youtube.com / Bloomberg TV Markets and Finance

На церемонии празднования 75-летия Трудовой партии Кореи произошло весьма необычное событие: лидер КНДР Ким Чен Ын, неоднократно демонстрировавший ядерную мощь своей страны, не сдержался в чувствах на глазах у тысяч участников военного парада, сообщает газета Daily Mail. Он извинился перед северокорейцами за то, что не смог улучшить их жизнь, после чего прослезился.

«Вечерняя Москва» выяснила, насколько таким людям свойственны проявления эмоций и как это может повлиять на настроение граждан КНДР.

Без бряцания оружием

Надо сказать, лидер Северной Кореи на сей раз, в отличие от своих предыдущих выступлений, сделал акцент не на военной мощи, а на благодарности своим соотечественникам. На днях он также хвалил сограждан за высокую ответственность во время пандемии COVID-19, благодаря чему на территориях выше 38-й параллели практически нет заболевших. Однако в ходе своего правления ему не всегда удавалось соответствовать ожиданиям трудового народа.

Как считает руководитель политической экспертной группы, политолог Константин Калачев, эмоциональное выступление Ким Чен Ына — достаточно серьезный имиджевый ход.

— Понятное дело, что экономическая ситуация в Северной Корее оставляет желать лучшего. Но с другой стороны, корейский лидер похвалил сограждан за дисциплинированность и усилия, за то, что они переживают непростые времена вместе. И я думаю, что это попытка выйти на какой-то новый уровень общения в той ситуации, когда нужно показать какие-то достижения. А в данном случае борьба с эпидемией выдается за них. Но, помимо этого, есть и экономические проблемы, проблема бедности, проблема низкого уровня жизни. И лидер Северной Кореи демонстрирует, что он не оторвался от действительности, что он знает и понимает, как трудно живется его гражданам, — предположил эксперт.

Главное — усилия

Причем тут важны именно старания, пусть даже не всегда успешные. Сам Ким в этой ситуации не только понимает сложности, но еще и несет ответственность за результаты своей работы.

— Он отвечает за усилия. Есть масса объективных и субъективных причин, по которым не все получается. Ким Чен Ын так и сказал, что может быть недостаточно хорошим руководителем, который получил большое, как небо, доверие граждан, но не смог освободить их от тягот повседневной жизни. Само это осознание предполагает, что он готов продолжать начатое и нести ответственность за свою страну, увеличить свои личные усилия для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше. Это признание того, что ситуация экономическая в Северной Корее весьма проблематична, но власть — на стороне народа, — добавил Константин Калачев.

Исключать ничего нельзя

Здесь есть не только политическая, но и этическая сторона вопроса. Как объяснила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, долгие годы считалось, что проявить такую сентиментальность на людях, как это получилось у Ким Чен Ына, — признак слабости, и от мировых лидеров как раз ждали, чтобы они на людях не плакали, а всегда были собраны.

— Но так или иначе история знает много примеров, когда плакали и Барак Обама, и Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер, кстати, за это критиковали. Однако сейчас все чаще политики проявляют такую слабость. Политтехнологи говорят, что это такой тренд — намеренный жест, чтобы казаться живыми людьми, быть ближе к народу. А если говорить сугубо про этикет, то таковой призывает к тому, чтобы сдерживать свои эмоции: гнев, излишнюю радость, когда мы говорим про официальную обстановку, а не когда сидим с друзьями или близкими. Там уже неважно, какая у вас должность, — рассказала специалист.

В данном случае, по мнению Альбины Холговой, сложно сказать, намеренно ли северокорейский руководитель прослезился или его так сильно растрогала окружающая обстановка, что он дал волю простой человеческой слабости, не чуждой абсолютно никому. Ни тот, ни другой вариант исключать нельзя.

Однако выглядит это мило, конечно. Пожалуй, не хватает в этой истории только симпатичной супруги политика рядом, которой колонны военных показали бы сердечко, как в известном видео с неожиданной развязкой.

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