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«Не демократы, а стукачи»: Соловьев поставил на место ненавистников, собравших против него заговор
Владимир Соловьев / Фото: скриншот https://www.youtube.com

«Не демократы, а стукачи»: Соловьев поставил на место ненавистников, собравших против него заговор

Олег Сыров

Политика

Телеведущий, журналист и писатель Владимир Соловьев сравнил тех, кто рассылает в Сети инструкцию, как добиться блокировки его YouTube-канала, со «стукачами 1937 года». Скриншот методички «Как правильно подать жалобу на Соловьева» вывесил в своем Telegram-канале публицист Армен Гаспарян.

Собеседник «Вечерней Москвы» признался, что методичку с советами, «как навредить Соловьеву», он пока не видел:

— Если честно, совсем не интересно. Ну, люди таким образом «несут демократию». Я расцениваю эту истерику как признание. Они недавно кричали: «Кому этот Соловьев интересен? Его никто не заметит!» А сейчас так распереживались, — поделился мыслями журналист.

Соловьев сказал, что пока у него подписчиков немногим меньше полумиллиона. Но, по его словам, это «пока», ведь дело начали совсем недавно.

— Это вопрос философский. Пусть понервничают. Мне казалось, что либеральная общественность выступает за свободу слова, — пошутил политолог.

Владимир Соловьев напомнил анекдот про «открытие» товарища Сталина: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа. Но господин Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа».

Соловьев провел параллель исторической байки с тем, как его оппоненты относятся к принципам демократии, которые сами же якобы продвигают, и заключил, что свободу слова они оставляют только для себя:

— Мы сразу понимаем, кто написал три миллиона доносов во времена репрессий. Никакие они не демократы, а стукачи. Удивительно, что эти же люди возмущены «сталинским кровавым режимом» и что-то кричат про «тридцать седьмой год». Они-то чем отличаются от тех, кто строчил доносы? — спросил телеведущий.

Владимир Соловьев сделал вывод, что его противники не способны сделать контент, который может составить ему конкуренцию и пошатнуть его позицию, поэтому они вынуждены прибегать к подобным попыткам навредить.

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