«Можно было спасти жизни»: Соловьев — об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США

Фото: YouTube.com / Соловьев LIVE

Телеведущий, журналист и писатель Владимир Соловьев прокомментировал сообщение издания BuzzFeed о том, что США утилизировали 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К «поломкам» отнесли разное напряжение в электрических сетях двух стран.

— Прежде всего, то, что пишут на портале BuzzFeed, надо 20 раз перепроверять. Хотя я не удивлен, если это и правда, — заявил журналист.

Соловьев отметил, что мы «как смогли — помогли». Конечно, по его словам, адаптеры для электропитания к дорогостоящей аппаратуре найти было несложно.

— Говорить можно что угодно, — считает журналист. — Пусть посмотрят, сколько американцев умерло от ковида, и подумают, может быть, если бы они использовали российские аппараты, можно было бы спасти людям жизни.

Ситуация, как отметил Соловьев, иллюстрирует, что американцам выгоднее — иметь очередной повод лишний раз подстегнуть антироссийскую истерию или использовать шанс для спасения своих граждан, которые умирают.

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