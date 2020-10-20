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Более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ утилизировали в США
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ утилизировали в США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В США были сданы в утиль 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом BuzzFeed пишет со ссылкой на представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

В организации сказали, что, по сути, оборудование «выбросили на помойку». Это было сделано в соответствии с требованиями Администрации общих служб США (GSA) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) по «утилизации опасных отходов».

При этом представитель FEMA не уточнил, когда конкретно власти избавились от аппаратов.

Речь идет о партии оборудования от компании «Авента-М», которое было поставлено в Америку из РФ в апреле 2020 года в качестве гуманитарной помощи. Заказ был выполнен после того, как об этом договорились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. При этом в МИД отмечали, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), еще половину — Вашингтон.

Ранее с аппаратами ИВЛ от «Авенты-М» произошел ряд инцидентов. В частности, утверждалось, что в мае из-за этого оборудования возникли пожары в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве и в Больнице Святого Георгия в Петербурге.

Проверка ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга

12 мая Росздравнадзор заявил, что проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, размещенных в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

Свою проверку инициировал Ростех, который заявил, что разберется в ситуации с ИВЛ в Северной столице.

Помимо этого, стало известно, что Агентство по чрезвычайным ситуациям США распорядилось изъять и запретить к использованию аппараты ИВЛ, предоставленные Россией в начале апреля.

Читайте также: Росздравнадзор разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах

РоссияСШАискусственная вентиляция легких (ИВЛ)
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