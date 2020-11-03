Иллюзия выбора: вместо лекарства американцам подсунули политическое плацебо

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Во вторник, 3 ноября, в полдень в США открылись первые избирательные участки. Президентские выборы 2020 года стартовали.

Пожалуй, во всей истории Америки вряд ли случались настолько громкие, противоречивые и принципиальные для всех выборы. Президентская гонка велась на фоне эмоций, пандемии и гражданских беспорядков. Победителю предстоит, как между Сциллой и Харибдой, проскочить в Белый дом меж коронавирусом, уже убившим более 225 000 американцев, и движением Black Lives Matter. И все это, чтобы столкнуться с неподъемным грузом экономических проблем Made in USA.

Американская нация раскололась еще в 2016 году, после победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон. Четыре года в Штатах шла отчаянная холодная гражданская война. Демократы саботировали любое решение президента и вели постоянные расследования против его администрации.

Эмоции зашкаливают. Каждая сторона предрекает Америке апокалипсис: сторонники Трампа ждут «серы с небес» в связи с вероятным президентством Байдена, а демократический электорат, наоборот, уверен, что мир рухнет в тартарары в случае еще одного срока Дональда Трампа. Жаль, ни один из кандидатов, кроме лозунгов, слоганов и мрачных пророчеств, не предложил Америке хоть сколько-нибудь действенную программу выхода из тотального кризиса и тупика. Ни Трамп, ни Байден не знают, где брать рабочие места и как рассчитаться по внешнему долгу, давно превысившему мыслимые пределы. Где взять доступную систему качественного здравоохранения, способную остановить мор? Как обуздать движение BLM, с мая терроризирующее страну погромами?

Решение этих и многих других проблем и есть лекарство для Америки. А громкая победа одного из кандидатов, сколь принципиальной она бы ни казалась, станет лишь плацебо для одних и мнимой катастрофой для других. Что никак не поможет разобраться с подлинными угрозами.

КСТАТИ

Американские политологи считают, что ключевую роль в нынешнем голосовании сыграют женщины.

По данным опросов, 61 процент жительниц США отдавали свои предпочтения Джо Байдену, тогда как за Дональда Трампа готовы проголосовать только 37 процентов избирательниц.

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