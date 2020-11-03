Цены на нефть начали снижаться на фоне выборов в США

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Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне оспаривания спроса инвесторами и ожидания новостей по выборам президента США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 8:04 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила 38,91 доллара после снижения на 0,15 процента.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,03 процента и составила 36,8 доллара за баррель.

Негативно повлиять на спрос могут риски пандемии, которые угрожают перспективам восстановления экономики. Во многих странах мира фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Ряд стран Европы уже ввели жесткие ограничительные меры.

Во вторник, 3 ноября, в США пройдут выборы президента. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден, а также ряд других кандидатов.

При каком из кандидатов рубль будет себя «чувствовать» лучше, «Вечерней Москве» рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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