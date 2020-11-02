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В Минэнерго РФ не увидели причин для падения цены на нефть до 10 долларов за баррель
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

В Минэнерго РФ не увидели причин для падения цены на нефть до 10 долларов за баррель

Евгения Звощик

Экономика

Российская Федерация не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в понедельник, 2 ноября, в рамках Международного биржевого форума.

— Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель. То есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства, — уточнил замминистра.

Кроме того, он добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40–50 долларов за баррель, передает ТАСС.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае–июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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