В Минэнерго РФ не увидели причин для падения цены на нефть до 10 долларов за баррель

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Российская Федерация не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в понедельник, 2 ноября, в рамках Международного биржевого форума.

— Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель. То есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства, — уточнил замминистра.

Кроме того, он добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40–50 долларов за баррель, передает ТАСС.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае–июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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