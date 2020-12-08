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Северный вектор. Новые территории и старые конкуренты
Атомный ледокол «Арктика»

Северный вектор. Новые территории и старые конкуренты

Андрей Казаков

Политика

Россия в ближайшие 10 лет будет прирастать арктическими территориями, заявил президент Владимир Путин. Об актуальном международном раскладе сил «Вечерке» рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

— Арктический регион это гигантская кладовая природных ресурсов, суммарная стоимость которой составляет более 30 триллионов долларов. Споры вокруг нее идут веками.

— На минувших выходных президент Путин сообщил о скором прирастании России арктическими пространствами. О чем говорил президент? О каких территориях?

— Пара моментов. Первый — это наша заявка 2015 года в комиссию по Континентальному шельфу. Она предусматривает возможность присоединения к нам Континентального шельфа — 350 морских миль от побережья как продолжение наших подводных хребтов Ломоносова и Менделеева. Второй момент, более интересный. Начиная с 2013 года в Арктике открыта серия новых островов. Причем именно в нашем секторе. Например, знаменитый остров Яя. Возможно, речь идет о будущем открытии новых территорий — севернее Яя. Саму глубинную Арктику мы особенно не исследовали, и находки там могут быть самые различные и интересные.

— Почему они нам важны? Что там есть? Что это даст России?

— Самое главное, что нам дает Арктика, — это основа морского компонента наших стратегических сил ядерного сдерживания. Если бы наши противники свели российскую морскую зону к 12 милям от побережья, то они бы сделали невозможным действие нашего атомного подводного флота.

— Как Россия будет прирастать территориями? Как осваивать?

— Любое экономическое развитие этого региона предельно затруднено, поскольку ни у кого пока нет технологий для освоения вечной мерзлоты. Сейчас всерьез можно говорить только о добыче нефти и газа на арктическом шельфе. Но пока у нас нет железной дороги даже до Якутска. Не говоря уже о более северных пространствах. Пока это мало реалистично. Сложности в отсутствии технологий строительства в пространстве вечной мерзлоты.

— Кто наши конкуренты?

— Все четыре арктические державы будут нам мешать: США, Канада, Норвегия, Дания. Плюс две субарктические страны: Швеция и Финляндия. Вашингтон не согласен с самим принципом секторального деления Арктики. Кроме того, он не признает Севморпуть и статус Восточно-Сибирского моря. Наконец, есть споры с американцами вокруг шельфовых зон. Если США сдвинут границы — мы потеряем территории. Так же они претендуют на архипелаг Де-Лонга. Далее, Канада и Дания хотят закрепить Северный полюс за собой. А наши противоречия с Норвегией связаны с архипелагом Шпицберген. Мурманским договором их разрешить не удалось. Наконец, Финляндия не может простить нам утери Петсамо и, как следствие, утраты ею статуса арктической державы.

— Кто может стать нашими союзниками?

— Как ни странно, но у нас могут появится очень неожиданные помощники: есть серия держав, претендующих на Антарктику, то есть на Южный полюс: это Чили, Аргентина, Великобритания, Австралия, Франция и Германия. Вот если мы поддержим эти страны в Антарктиде, то в обмен можем получить их поддержку в Арктике. Такой подход гармонизировал бы нашу дипломатическую позицию и дал бы России целую серию влиятельных союзников в споре за Север.

КСТАТИ

Секторальный принцип деления Арктической зоны подразумевает распределение приполярных территорий между странами, имеющими выход к Северному Ледовитому океану. От крайних точек их побережий проводятся линии к Северному полюсу — получившийся сектор становится зоной влияния отдельной страны.

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