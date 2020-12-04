Трубоукладчик «Северного потока — 2» взял курс на запад после стоянки в Калининграде

У «Академика Черского» есть еще порядка шести месяцев, чтобы добраться до пункта работ / Фото: Скриншот видео YouTube-канала Владимир Евдокимов

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на запад после небольшой стоянки. Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

Ранее стало известно, что корабль провел несколько дней на рейде Куршской косы у берегов Калининградской области.

В настоящее время судно движется на запад. Пункт назначения — «море» («offshore), передает Интерфакс.

Напомним, предполагается, что «Академик Черский» может 5 декабря начать достраивать «Северный поток — 2». Об этом, в частности, заявляла представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

Изначально над проектом должны были работать другие суда, включая швейцарские Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. Однако иностранный подрядчик вышел из сделки после санкций США. Тогда Газпром решил довести дело до конца своими силами.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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