Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта в Калининград

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград из немецкого порта Мукран. Об этом Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic.

По информации портала, судно вышло из порта вечером в четверг, 26 ноября. В Калининграде оно должно быть в субботу, 28 ноября.

Кроме того, российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, а также российское судно«Финвал» стоят на якорях около порта Мукран.

Напомним, «Академик Черский», «Умка» и «Финвал» направились в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2» в конце октября. Весь последний месяц три судна находились там.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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