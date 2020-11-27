Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта в Калининград
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта в Калининград

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград из немецкого порта Мукран. Об этом Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic.

По информации портала, судно вышло из порта вечером в четверг, 26 ноября. В Калининграде оно должно быть в субботу, 28 ноября.

Кроме того, российское судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, а также российское судно«Финвал» стоят на якорях около порта Мукран.

Напомним, «Академик Черский», «Умка» и «Финвал» направились в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2» в конце октября. Весь последний месяц три судна находились там.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: СМИ сообщили о договоренности Конгресса США по санкциям по «Северному потоку — 2»

российское судноСеверный поток — 2Германия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте